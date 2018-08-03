Turismo de negócios e eventos deve atrair 21 mil pessoas a MS

Campo Grande
Sem Aquário do Pantanal, Capital é ponto de passagem de visitantes
O turismo de negócios e eventos de Mato Grosso do Sul vai atrair, somente neste ano, mais de 21 mil pessoas – a maior parte para Campo Grande. Juntos, se permanecerem ao menos dois dias no Estado, esses visitantes podem movimentar mais de R$ 27,3 milhões na economia de MS. A estimativa é da Campo Grande Destination, associação sem fins lucrativos organizada por empresários da Capital que buscam captar eventos para o município.
E, com todo esse fluxo de pessoas e expressiva movimentação financeira, os representantes do setor lamentam que um empreendimento com considerável potencial turístico como o Aquário do Pantanal ainda não tenha sido inaugurado. Sem o atrativo, grande parte dos visitantes logo deixa a Capital e segue para regiões do interior do Estado, como Bonito e o Pantanal.
“A gente tem uma perda gigantesca por essa obra ainda não ter sido finalizada. Uma perda gigantesca”, destaca a presidente do Campo Grande Destination, Melissa Tamaciro. “O Aquário, no nosso fluxo turístico, ajudaria a sensibilizar, isto é, atrair a atenção, de mais de 250 mil turistas, por ano”, define.
“Quando o Aquário estiver pronto, ele vai ser o principal produto turístico da Capital. Agregaria muito ao setor”, opina a superintendente da Secretaria de Cultura e Turismo da Capital (Sectur), Juliane Salvadori.
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