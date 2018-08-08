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Voo direto entre Campo Grande e Foz do Iguaçu ligará os maiores destinos de ecoturismo do Brasil

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/08/2018 às 07:29

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Já está sendo comercializado o novo voo direto entre a capital de Mato Grosso do Sul e Foz do Iguaçu (PR), com início da operação marcada para a segunda quinzena do mês de dezembro.

A rota, que liga diretamente os dois principais destinos de ecoturismo do Brasil, vai facilitar a entrada de turistas estrangeiros que vêm da cidade paranaense em busca do turismo do Pantanal e Bonito, considerado o melhor destino de ecoturismo do País.

Com saídas diárias às 19h, o voo AD9090 fará o trecho Campo Grande x Foz do Iguaçu e o voo AD9091 fará Foz do Iguaçu x Campo Grande, com saídas às 8h30.

Turismo receptivo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande é uma das capitais com melhor qualidade de vida do Brasil, onde o turismo de Negócios e Eventos é o carro-chefe do setor.

No ecoturismo, a região de Bonito-Serra da Bodoquena, é referência em turismo responsável. Destaque para Bonito, que foi eleito por 14 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo. O destino também ganhou o prêmio de turismo responsável, o World Responsible Tourism Awards, em 2013.

Aproximadamente 65% do Pantanal, uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta e reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Natural da Humanidade, está localizado em Mato Grosso do Sul.

É um paraíso para observadores e fotógrafos de fauna e flora e a maioria das fazendas localizadas no Pantanal não só oferece boa infraestrutura e atendimento ao turista como também apresentam conscientização ecológica e manutenção das tradições da cultura do homem pantaneiro. Em 2015, o Pantanal foi eleito o 4º melhor destino para apreciação de vida selvagem no mundo e atualmente é um dos destinos brasileiros mais procurados pelo turismo nacional e internacional.

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