Lei Estadual do Turismo começa a ser implementada com a criação do CET de MS

Turismo
A eleição e posse da diretoria que vai comandar o Conselho pelos próximos dois anos foi realizada em reunião na semana passada
As primeiras ações embasadas pela Lei Estadual do Turismo, que garante que as políticas públicas tenham continuidade, começam a ser implementadas. A primeira delas foi a criação do Conselho Estadual do Turismo (CET) que faz parte do Sistema Estadual de Turismo (SET-MS), criado através da Lei nº 5.224, sancionada no dia 10 de julho de 2018 e publicada no Diário Oficial do Estado. A eleição e posse da diretoria que vai comandar o Conselho pelos próximos dois anos foi realizada em reunião na semana passada, ocasião em que também foi apresentado o decreto de criação, os objetivos e as expectativas da atuação do Conselho.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MS), Marcelo Mesquita, e o diretor de marketing do Convention Visitors Bureau de Bonito, Rodrigo Coinete, foram eleitos como presidente e vice-presidente, respectivamente. A Secretaria Executiva ficou sob a responsabilidade da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), que dará apoio técnico na elaboração do Planejamento Estratégico do Turismo do Estado para os próximos cinco anos.
Ao todo, 19 entidades representantes de diversas entidades ligadas à cadeia do turismo no Estado fazem parte do Conselho:
Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav);
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih);
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel);
Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur);
Banco do Brasil;
Campo Grande Destination;
Convention Bureau de Bonito;
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio);
Fundtur-MS;
Instâncias de governança regionais Cerrado-Pantanal MS;
Rota Pantanal-Bonito;
Caminho dos Ipês;
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul);
Sebrae;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);
Senac;
Sindicato de Guias de Turismo (Singtur);
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems);
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
A iniciativa privada presidindo o CET, por meio do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Marcelo Mesquita, fará com o que os empresários fiquem mais próximos do poder público e das políticas públicas implementadas para o turismo, além de dar dinamismo nas estratégias traçadas com o engajamento do empresariado.
O próximo passo é construir o Regimento Interno do CET que começará a ser discutido em reunião marcada para o dia 5 de setembro. A partir dele, serão definidos aspectos norteadores como periodicidade das reuniões e formato do Fórum de Turismo, evento de validação de estratégias e ações e de prestação de contas e ainda o Plano Estratégico do Turismo de MS para os próximos cinco anos, documento previsto em Lei para debater e construir estratégias integradas das entidades do turismo, previsto para ser entregue até novembro deste ano.
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