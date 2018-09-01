Quem são os turistas brasileiros e como eles podem ser a chave para aumentar as suas vendas

Você é empresário no mercado de turismo e deseja vender mais para aumentar o faturamento do seu negócio? Então, fique de olho nos turistas brasileiros a partir de agora!

Isso porque, os brasileiros estão viajando mais nos últimos anos e, segundo dados da Euromonitor, o número de viagens internacionais deve continuar crescendo em média 3% ao ano até 2022.

Esse dado só comprova que eles estão buscando lugares novos, culturas diferentes. Com um bom planejamento e uma estratégia de marketing eficiente, você pode incluir Portugal no roteiro desses viajantes.

Além disso, devido ao grande número de viagens internacionais saindo do Brasil, o país foi responsável por injetar US$ 19 bilhões na economia mundial no ano passado. Número que deve aumentar nos próximos anos e que pode oferecer uma grande oportunidade de crescimento para sua empresa.

Já pensou sua empresa de turismo embolsar uma parcela desse dinheiro?

Isso é muito possível, já que a “terrinha” é um dos destinos mais queridos dos turistas atualmente. Cerca de 88% das pessoas que visitam contam que ficaram satisfeitos com a viagem que fizeram.

A chance de você obter sucesso é extremamente grande e Portugal está cheio de oportunidades para você aproveitar.

Nesse texto, vamos mostrar para você quem é o viajante brasileiro e como você pode aumentar as suas vendas trabalhando para este público.

Sugerimos que você também entenda os 5 motivos pelos quais empresas de viagem de Portugal devem investir na América Latina para entender ainda mais sobre esse mercado que só cresce.

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

Ao investir em um negócio, é necessária a criação de uma pesquisa de mercado e a definição de uma persona para entender um pouco mais sobre o público que deseja atingir. Conhecer muito bem essas pessoas, é essencial para obter bons resultados e realmente atingir os objetivos, sejam quais forem eles.

Esses dois fatores podem definir ou não o sucesso de uma estratégia de vendas.

Com a pesquisa de mercado você coleta dados importantes que ajudam a tomar decisões mais seguras. Aliada a pesquisa, você consegue descobrir a quem é a sua persona, ou seja, quem é o cliente ideal do seu negócio. Hábitos, interesses e outras informações extremamente relevantes são coletadas para você começar a criar a sua estratégia de vendas.

Você pode estar se perguntando: tá, mas qual o sentido disso com o turista brasileiro? Isso faz todo o sentido, já que o seu negócio precisa estar preparado para oferecer produtos ou pacotes que são do interesse destes viajantes.

Agora, por meio da pesquisa “Quem é o viajante brasileiro?” criada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Conselho Nacional (ABAV) em parceria com o IBOPE, vamos começar a entender mais sobre o perfil do turista brasileiro para auxiliar você nesta caminhada.

QUEM É O VIAJANTE BRASILEIRO?

Recentemente, em 2017, o Brasil comemorou um recorde de visitantes estrangeiros. Porém, os brasileiros também estão buscando novos ares e viajando bastante para fora do país.

São eles, em sua maioria, de 18 a 40 anos e de classe social A ou B. Também são casados ou têm filhos, por isso curtem viagens em família para lazer ou somente em casal pelo romantismo.

Lembre-se de oferecer pacotes especiais e personalizados para esse público. Eles esperam por agências de turismo que atendam às suas necessidades para tornar a viagem mais do que um sonho realizado.

Segundo a pesquisa, 81% dos entrevistados já viajaram para o exterior e seus destinos preferidos são praias e grandes cidades, principalmente capitais. Portugal leva vantagem, já que Lisboa é uma das cidades mais procuradas por turistas e possui praias em sua região.

A beleza do local é uma das características mais importantes na hora da definição do destino. Então, busque atrair os turistas com imagens chamativas e vídeos que mostram detalhes das maiores belezas da cidade.

E dinheiro não é o problema para o turista brasileiro, você sabia?

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) mostram que Brasil está entre os 25 países que mais gastaram com viagens em 2017. Os brasileiros gastaram US$ 19 bilhões em 2017, US$ 5 bilhões a mais que em 2016, quando os gastos de turistas brasileiros que visitaram cidades estrangeiras eram de US$ 14,5 bilhões.

Neste ranking, o Brasil ficou na 16° posição, passando países como Japão, Suíça, Índia e Emirados Árabes.

Outros dados importantes são que nos últimos 5 anos:

73% dos turistas brasileiros compraram pacotes em agências;

57% alugaram automóveis nas cidades que visitaram;

82% hospedaram-se em redes de hotéis.

Isso significa que os brasileiros preferem o conforto de viajar com pacotes fechados, para aproveitar a viagem com mais tranquilidade e segurança. Assim, não há a necessidade de criar roteiros por conta própria ou fechar contratos distintos com hotéis, companhias aéreas e outros.

Aproveite a oportunidade para criar parcerias para o seu negócio e oferecer hotéis e automóveis, por exemplo, com valores mais baixos para atrair ainda mais o público.

Como os números do turismo são bem otimistas para os próximos anos, essa é a sua chance de começar a investir em campanhas e opções de produtos específicos para brasileiros. Você pode faturar com o mercado em alta.

DESTINOS MAIS PROCURADOS POR BRASILEIROS

Para conhecer um pouco mais sobre os turistas brasileiros, vale descobrir quais são os TOP 5 destinos mais procurados por eles na hora de escolher uma viagem.

Assim, você pode aproveitar os pontos fortes e fracos de cada local a favor do seu negócio.



1. Santiago, Chile

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Um dos destinos mais amados pelos brasileiros é a cidade de Santiago, no Chile. A cidade que fica ao lado da Cordilheira dos Andes, surpreende com sua beleza, seus bares boêmios e praças movimentadas.

Não é a que o destino está em primeiro lugar entre os queridinhos!

2. Buenos Aires, Argentina

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Buenos Aires está ao lado do Brasil e, devido a facilidade de acesso, é um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros.

Além disso, a cidade é conhecida pelo romantismo, ótimos restaurantes e diversas opções de passeios para quem deseja explorar toda a cultura local.

Vale a pena você identificar quais são os passeios mais frequentados pelos turistas e buscar oferecer opções similares em Portugal.

3. Nova Iorque, EUA

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O brasileiro ama visitar os EUA e, se você reparar, geralmente a primeira viagem internacional é para alguma cidade de lá. Nova Iorque é uma das mais queridas pelos turistas, é um lugar onde tudo acontece e onde você pode encontrar pessoas do mundo inteiro.

Geralmente os turistas procuram por passeios aos grandes museus, parques famosos como o Central Park e também aos teatros e musicais da Broadway.

Nova Iorque é única e por ter tantas atrações, é uma das mais caras para viajar desse TOP 5.

4. Paris, França

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A super romântica Paris está em quarto lugar no nosso ranking. A capital da França não atrai só pelo seu charme, mas sim por toda a bagagem cultural que a cidade carrega em seus museus, ruas e avenidas.

Em Paris está o Museu do Louvre, no qual estão expostas obras de arte icônicas como Mona Lisa, por exemplo. Na cidade também está a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo e a famosíssima Torre Eiffel.

Encontre opções de turismo em Portugal que possam atrair pessoas interessadas em artes plásticas e história da arte, assim você pode aproveitar todo esse público.

5. Lisboa, Portugal

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Lisboa é uma das cidades mais queridas pelos brasileiros e isso é extremamente positivo para você. Isso porque, você pode sempre incluir roteiros pela cidade na venda de seus pacotes de turismo.

O que mais deixa as pessoas atraídas são as belezas naturais, a história ainda viva na cidade com castelos e grandes construções e, claro, a gastronomia que é sem igual.

Como é um dos destinos mais baratos para se conhecer na Europa, esse é um dos grandes diferenciais na hora da compra e argumentos de venda para o seu negócio.



COMO AUMENTAR AS VENDAS

Agora que você já conhece um pouco mais sobre o viajante brasileiro, é possível começar a pensar em novas estratégias para vender mais. Vamos oferecer algumas opções para você:

FOTOS E VÍDEOS ATRAENTES

Já que uma das opções que mais atraem os turistas são as belezas naturais, a primeira dica é que você invista na criação de fotos e vídeos.

Você já ouviu a expressão “comer com os olhos”? Ela é usada, geralmente, quando alguém vê uma foto atraente de algum alimento e fica com desejo de experimentá-lo.

Funciona mais ou menos assim com viagens também.

Quanto mais bonitas e bem produzidas são as imagens do destino, mais desejo as pessoas terão para conhecê-lo.

OFEREÇA SEMPRE MAIS

Como os brasileiros estão mais propensos a gastar em suas viagens, oferecer opções além do comum é uma maneira de conquistar o público e aumentar o seu faturamento.

Saia do básico!

Ofereça a personalização total dos pacotes, automóveis para que eles tenham mais conforto, voos panorâmicos pela cidade, trilhas e opções que, talvez, possam entrar no orçamento.

PRESENÇA NAS MÍDIAS SOCIAIS

Estar presente na mídia social é mais do que essencial para qualquer negócio.

Hoje, praticamente todo brasileiro possui uma conta no WhatsApp, Facebook ou Instagram e visualiza todo dia o feed de notícias, olha só:

Dois bilhões de pessoas no mundo inteiro usam o Facebook mensalmente;

Todos os dias, 500 milhões de usuários do Instagram usam o aplicativo.

Crie conteúdos relevantes e que geram valor para as pessoas. Ou seja, busque informar sobre acontecimentos na cidade, melhores pontos turísticos, o que levar ou não na bagagem e outros assuntos que auxiliem o seu cliente.

Você não pode esquecer da criação de links patrocinados que é uma das grandes opções para quem deseja vender mais. Anúncios no Google, Facebook ou Instagram são extremamente importantes para qualquer negócio.

Além de criar campanhas de reconhecimento de marca, vale oferecer descontos ou criar promoções para atrair o público.

CONCLUSÃO

O mercado de turismo está crescendo e você precisa estar preparado para todas as possibilidades que irão abrir para o seu negócio.

Faça pesquisas, converse com brasileiros que costumam viajar e invista seus recursos nos lugares certos para obter resultados satisfatórios.

Os brasileiros podem ser a chave para aumentar as suas vendas!