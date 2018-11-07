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1º AdventureNEXT Latin America começa nesta quarta-feira com destaque para MS

O 1º AdventureNEXT Latin America reunirá aproximadamente 400 profissionais do setor

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/11/2018 às 09:59

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Um dos maiores eventos voltados para o segmento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina começa nesta hoje (7) e vai até sexta-feira (9) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O 1º AdventureNEXT Latin America reunirá aproximadamente 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores e jornalistas nacionais e internacionais que irão visitar destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e fazer negócios.

Do dia 3 de novembro até o dia da abertura do evento (7) acontecem os pré-tours com os principais e melhores operadores de ecoturismo e turismo de aventura, além de jornalistas especializados no segmento. Eles vieram de vários países da América Latina, Europa e América do Norte e conheceram de perto atrativos turísticos das regiões de Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês.

No primeiro dia de evento (7 acontece o “Workshop AdventureEDU Jumpstart”, das 9h às 13h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. A atividade é voltada para gestores de turismo que buscam desenvolvimento de habilidades e avanço profissional no turismo de aventura. Nos dias 8 e 9, durante todo o dia, acontecem rodadas de negócios entre operadores, encontros de network, palestras e workshops. A programação do evento pode ser conferida no site do AdventureNEXT.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, afirma que este é um momento único para o turismo do Estado. “Para nós é um grande avanço reunir os principais e melhores operadores de turismo de aventura e ecoturismo do mundo, o que vai possibilitar a aproximação com o trade local e geração de negócios entre os nossos receptivos e operadores nacionais e internacionais. E esse é um dos papéis do Estado, o de gerar oportunidades e criar um ambiente favorável para que os nossos empresários dessa atividade econômica possam fazer bons negócios”.

A captação do evento foi uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, por meio da Fundtur, juntamente com a Adventure Travel Trade Association (ATTA) e o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

O Estado competiu internacionalmente com o Chile e o Equador e foi o escolhido como destino sede deste evento, que acontece pela primeira vez no Brasil e é especializado em ecoturismo e turismo de aventura.

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