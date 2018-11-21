Para Reinaldo, retorno do Rally dos Sertões a MS é marco para Campo Grande

A parceria público-privada entre Estado, Município e empresários possibilitou não apenas a escolha de Campo Grande para abrir a próxima edição de uma das maiores competições off road do mundo, mas será fundamental para a permanência da prova por vários anos em Mato Grosso do Sul, assegurou o governador. Por 16 anos o Rally dos Sertões teve sua largada em Goiânia (GO).

A largada inédita da 27ª edição do Rally dos Sertões 2019 em Campo Grande, no dia 24 de agosto, é uma conquista e será um marco para Mato Grosso do Sul e para o aniversário da Capital, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao fazer o anúncio oficial do grande evento ao lado do prefeito Marquinhos Trad e do diretor-geral da competição, Marcos Moraes.

“Tenho certeza que, com essa parceria e a nossa organização, teremos uma grande largada no dia 24 de agosto, e o que depender do governo vamos manter a prova em nosso Estado”, sustentou Reinaldo Azambuja em ato realizado na tarde desta terça-feira (20.11), no auditório da Governadoria, onde foi realizada uma coletiva de imprensa.

Na oportunidade, o governador assinou decreto criando uma comissão formada por vários órgãos da administração estadual para dar suporte à organização da largada do rally na Capital. A comissão será coordenada pela secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Parceria de resultados

Durante recepção em seu gabinete à equipe da Ducas Race, que promove o rally, o governador demonstrou seu entusiasmo com a confirmação da largada da próxima prova na Capital. Ele falou da passagem extremamente positiva do rally por três municípios pelo Estado – Coxim, Aquidauana e Bonito -, em 2017, e elogiou o nível de organização da competição.

“É um evento que não divulga apenas as nossas belezas e o turismo, mas traz o reconhecimento a Mato Grosso do Sul e a Campo Grande como destinos do esporte de aventura”, disse ele. “Eu fico feliz com a construção dessa parceria e será um sucesso, como foi no ano passado.”

Reinaldo Azambuja destacou a gestão compartilhada com o prefeito Marquinhos Trad na recuperação da Capital e no resgate de grandes eventos esportivos, revelando que deseja reinaugurar o Guanandizão (ginásio municipal), em recuperação pelo Estado e Município, com a presença das seleções brasileiras de vôlei (masculina e feminina), em 2019.

O prefeito Marquinhos Trad também pontuou como fundamental a parceria do Estado a sua gestão e disse que sem esse apoio não seria possível o retorno do Rally dos Sertões. “O Reinaldo nos estendeu as mãos antes mesmo do resultado das urnas, que lhe garantiram a reeleição, e estamos apostando no sucesso dessa bandeirada”, enfatizou.

Um roteiro espetacular

O evento no auditório da Governadoria foi aberto com pronunciamento do secretário-adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna. Ele lembrou que o governador Reinaldo Azambuja fez o convite para a Dunas Race retornar o rally ao Estado na final de 2017, que foi em Bonito.

“Estávamos em Fortaleza, quando a organização do rally anunciou a escolha de Campo Grande como largada em 2019, e foi muito emocionante. Os pilotos vibraram com a possibilidade de cruzar novamente um Estado com tantas belezas naturais”, disse ele. “Esperamos que a Dunas se apaixone e não saia tão cedo daqui”, finalizou.

Marcos Moraes, diretor-geral da prova e CEO da Dunas Race, anunciou, durante a coletiva de imprensa, que o roteiro da próxima edição ainda está sendo formatado – deverá ser anunciado em março do próximo ano -, mas assegurou que, além de Campo Grande, a competição passará por mais duas ou três cidades de Mato Grosso do Sul.

No encontro reservado com o governador, prefeito e outras autoridades, o empresário elogiou o nível de administração compartilhada por Reinaldo Azambuja e Marquinhos Trad e revelou que conhece o Estado desde criança – a família tem negócios em vários municípios – e por isso abraçou Mato Grosso do Sul de forma diferenciada.

“O Estado e Campo Grande têm agora uma oportunidade de fazer um grande evento, divulgando sobretudo as suas potencialidades culturais e turísticas, e o que depender de nós faremos um roteiro espetacular, valorizando as grandes paisagens e trabalhando muito o social e o meio ambiente, que sempre foi o nosso DNA”, afirmou o representante da Dunas Race.

Moraes disse que a edição 27 do Rally dos Sertões, que entra no calendário de aniversário dos 120 anos da Capital, está sendo preparada para ser uma das provas mais competitivas, com alto nível de desafios e tecnologia, com a participação de carros que valem R$ 1 milhão. “São características de uma prova que hoje é quase uma Fórmula 1 do sertão”, realçou.

Presentes ao evento os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; deputados estaduais Paulo Correa e Enelvo Felini; vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Rogelho Massud Junior; diretores de fundações e equipe da área de marketing da Dunas Race.