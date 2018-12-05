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Especial 'Bonito pede Socorro' será exibido hoje no Balanço Geral da Rede Record

Programa mostra o reflexo das chuvas em Bonito e região e suas consequências na economia local

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/12/2018 às 11:31

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O programa Balanço Geral da Rede MS/Record TV produziu a série especial com o tema "Bonito Pede Socorro" e exibirá primeiro episódio nesta quarta-feira (5).

Nesta série especial, a repórter Ellen Genaro mostra as consequências dos fenômenos climáticos na região nos últimos 20 anos e os impactos da repentina invasão dos empreendimentos agrícolas no meio ambiente, extremamente frágil, e que vem sendo modelo de preservação para todo o planeta.

Ellen colheu o depoimento de empreendedores do trade turístico, moradores, produtores rurais e políticos da região de Jardim, Bonito e Bodoquena, municípios que estão passando pela transformação da qualidade das suas águas influenciando negativamente no turismo da região.

O rograma será exibido hoje na Rede MS a partir das 11h30 com reprise às 18 horas o programa Balanço Geral.

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