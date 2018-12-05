Especial 'Bonito pede Socorro' será exibido hoje no Balanço Geral da Rede Record

Preocupação
Programa mostra o reflexo das chuvas em Bonito e região e suas consequências na economia local
O programa Balanço Geral da Rede MS/Record TV produziu a série especial com o tema "Bonito Pede Socorro" e exibirá primeiro episódio nesta quarta-feira (5).
Nesta série especial, a repórter Ellen Genaro mostra as consequências dos fenômenos climáticos na região nos últimos 20 anos e os impactos da repentina invasão dos empreendimentos agrícolas no meio ambiente, extremamente frágil, e que vem sendo modelo de preservação para todo o planeta.
Ellen colheu o depoimento de empreendedores do trade turístico, moradores, produtores rurais e políticos da região de Jardim, Bonito e Bodoquena, municípios que estão passando pela transformação da qualidade das suas águas influenciando negativamente no turismo da região.
O rograma será exibido hoje na Rede MS a partir das 11h30 com reprise às 18 horas o programa Balanço Geral.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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