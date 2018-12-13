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Águas turvas

Governo adota medidas de contenção de erosão para preservar os rios de Bonito

Propriedades rurais ao lado da MS-178 implantam curvas de nível nas lavouras de soja

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/12/2018 às 12:39

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O governo do Estado emitiu nota nesta quinta-feira (13) informando que executa serviço para o controle da qualidade das águas nos banhados de Bonito e região, com a construção de bacias de contenção na margem das MS-178 e MS-382, rodovias que cruzam rios e afluentes daquele manancial contemplado por milhares de visitantes do Brasil e do mundo.

A medida, segundo o Estado, é uma das ações em desenvolvimento após a ocorrência de turbidez das águas do rio da Prata, no mês de novembro, devido ao carreamento de terra para o seu leito, após manejo do solo para plantio de soja feito por duas propriedades sem construção de curvas de níveis – barreiras indispensáveis para impedir a erosão e acidentes ambientais.

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As intervenções coordenadas pelas secretarias de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e de Infraestrutura (Seinfra) foram destacadas pelo sindicato rural e pelo trade turístico de Bonito, durante audiência pública realizada no município, na semana passada.

Secretário da Seinfra, Helianey Silva, acompanhou o serviço de abertura das bacias de contensão.

Medidas de curto prazo

Na terça-feira (11), durante reunião em Bonito com os dois segmentos, que contou com a presença ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, o governador Reinaldo Azambuja garantiu medidas de curto prazo para impedir novos impactos ambientais, como a adoção de uma legislação específica para preservar os banhados.

Nesse mesmo encontro, o secretário de Estado da Semagro, Jaime Verruck, defendeu o desenvolvimento do turismo e da agricultura sustentáveis na região com a adoção de boas práticas. Ele anunciou um programa estadual de conversão de multas ambientais em projetos de recuperação ambiental, priorizando a região de Bonito na captação desses recursos.

A Seinfra, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), já trabalha na manutenção das estradas da região construindo barreiras chamadas “bigodes”, que servem para quebrar a velocidade e direcionar as águas pluviais para bacias de contenção. A ausência desse sistema de controle na maioria das estradas vicinais agravou o comprometimento dos rios.

Barreiras contra erosão

Uma das intervenções da Agesul ocorre na MS-178, cuja pavimentação asfáltica de 17 Km foi entregue nesta terça-feira pelo governador Reinaldo Azambuja. Estão sendo abertas bacias de contenção, com três metros de profundidade, nas laterais da rodovia, para impedir o carreamento das enxurradas com sedimentos para o leito do rio da Prata, que corta a via.

Controle das enxurradas também é feito na MS-382 para proteger o rio Formoso e afluentes.

Ao vistoriar o serviço, o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey de Paula Silva, explicou que as barreiras serão construídas nos dois extremos à ponte sobre o rio, numa extensão de 15 Km ao longo da faixa de domínio. “Estamos constatando também que os proprietários estão fazendo a sua parte, ou seja, a implantação de curvas de nível nas lavouras de soja”, apontou.

A MS-178, que liga Bonito a Jardim e Porto Murtinho no entroncamento com a BR-267, abrange uma região de grande produção pecuária e de soja, em expansão, além do acesso aos empreendimentos turísticos. A Agesul executa o mesmo serviço (caixas de contenção) em um trecho primário da MS-382, preservando o córrego Seco, que deságua no rio Formoso.

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