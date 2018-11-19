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Polícia localiza de onde saíram sedimentos lançados no rio da Prata

Várias propriedades foram fiscalizadas, a partir do ponto de afluência da mudança da coloração da água

Renan Nucci

Publicado em 19/11/2018 às 15:58

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Equipes da Polícia Militar Ambiental de Bonito e Jardim trabalham desde sábado (17) para identificar o que teria dado causa à turbidez ocorrida nas águas do rio da Prata. Várias propriedades foram fiscalizadas, a partir do ponto de afluência da mudança da coloração da água.

Foram utilizados drones e, até o momento, o que se identificou foi a possibilidade do sedimento ter saído de uma fazenda de plantio de soja, com terreno gradeado e a cultura em estágio inicial, localizada a cerca de 2 km do local de impacto no rio. Do local, a PMA verificou que, com as chuvas intensas, a enxurrada encheu uma represa realizada para a contenção da água de escoamento superficial, a qual não suportara a totalidade de água, que teria sido carreada com sedimento ao rio da Prata.

As equipes verificaram que a fazenda é arrendada e tem a atividade agrícola licenciada pelo órgão ambiental. Será feito um relatório circunstanciado, que será encaminhado ao órgão ambiental, para avaliação de possível descumprimento das condicionantes do licenciamento. O relatório também será enviado ao Ministério Público Estadual.

Caso o órgão verifique descumprimento de alguma condicionante do licenciamento, ou negligência, o arrendatário poderá ser multado. O Ministério Público também poderá impetrar ação civil pública para possível reparação de danos.

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