Jornalista Fernando Gabeira grava programa em Bonito

Globo
Programa vai ao ar no próximo domingo, 27 de janeiro, às 18h30, horário de Brasília (17h30 em MS), na Globo News
A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio recebeu na quinta-feira (17) a visita do jornalista e ex-deputado federal pelo Partido Verde, Fernando Gabeira, apresentador de um programa semanal que leva o seu nome na TV por assinatura Globo News.
Durante a visita o apresentador conheceu diversos atrativos turísticos e levantou informações sobre o funcionamento do turismo local e seu modelo de gestão turística-ambiental, incluindo o controle implementado por meio do voucher único, que contribui para organizar o setor e proporcionar maior qualidade no atendimento ao turista.
Gabeira entrevistou também na ocasião o secretário de Meio Ambiente, Edmundo Dineli Júnior, que destacou a importância do turismo e do meio ambiente caminharem juntos. "Hoje temos turismo de natureza porque os proprietários rurais que antecederam as atividades turísticas conservaram adequadamente suas atividades", afirmou na ocasião o secretário.
O programa do jornalista Fernando Gabeira sobre a sua visita à Bonito vai ao ar pela Globo News no próximo domingo, dia 27 de janeiro, às 18h30, horário de Brasília (17h30 em MS).
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