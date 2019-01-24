Passeios de ecoturismo em MS são finalistas em certame internacional do setor

O investimento constante em inovação e sustentabilidade, além de boas práticas no atendimento ao turista e no relacionamento com a comunidade, levaram três passeios oferecidos por uma empresa familiar de ecoturismo do Mato Grosso do Sul ao reconhecimento internacional. As indicações ao prêmio de sustentabilidade do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) deste ano destacam empresas que lideram negócios sustentáveis no ramo de Viagens no mundo todo, proporcionando o desenvolvimento econômico local e da atividade turística.

Os passeios indicados como finalistas são: flutuação no Rio da Prata, flutuação com mergulho na Lagoa Misteriosa e trilha com cachoeira na Estância Mimosa. Os produtos turísticos estão entre os mais procurados do destino sul-mato-grossense de natureza e aventura formado por Jardim, Bonito e Bodoquena. A região é um dos principais polos brasileiros de ecoturismo, devido à rara beleza natural de rios cristalinos, cachoeiras, grutas, matas, fauna e flora. Juntos, os atrativos recebem cerca de 50 mil visitantes por ano; já a média diária de visitação varia entre 120 e 150 turistas, de acordo com a capacidade de cada atrativo.

Os passeios são resultado de um projeto familiar que colocou em prática a capacidade de empreender e inovar, com o propósito de criar um modelo de ecoturismo organizado com visitação limitada, focado em qualidade e segurança, além de economicamente viável. “Estamos extremamente honrados com a distinção internacional. Só estamos entre os finalistas devido ao trabalho de longo prazo que desenvolvemos com nossa equipe, parceiros e trade turísticos, buscando sempre qualidade, sustentabilidade e desenvolvimento regional”, diz Luiza Coelho, diretora de sustentabilidade do Grupo Rio da Prata. A empresa conta com certificação internacional continuada do Sistema de Gestão de Segurança dos atrativos visitados pelos turistas.

Para Eduardo Folley Coelho, proprietário do Grupo Rio da Prata, o prêmio é decorrente de um conjunto de ações que são desenvolvidas nos passeios, bem como do envolvimento de todos no cuidado com os detalhes. “É o resultado de um trabalho feito com muito amor. Proporcionar uma experiência de encantamento ao visitante e ao mesmo tempo contribuir com a preservação da natureza é o nosso objetivo. Do conjunto de ações, acredito que as mais importantes para o prêmio são: Certificação ABNT NBR ISO 21101 do Sistema de Gestão de Segurança; ter RPPN nas duas fazendas; a forte participação dos dirigentes no desenvolvimento e sustentabilidade do destino e a responsabilidade social”, destaca Folley.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, elogia o modelo de negócio que protege os recursos do meio ambiente ao mesmo tempo em que estabelece uma parceria bem-sucedida pelo desenvolvimento turístico. “Os atrativos naturais alavancam o desenvolvimento regional, valorizando produtos locais como artesanato e culinária, e gerando emprego e renda, além de promover a educação ambiental. Este exemplo é a prova de que quando turismo e preservação caminham juntos os resultados são extremamente positivos para o país”, parabenizou.

A EXPERIÊNCIA – Os passeios proporcionam ao visitante uma experiência única de interação com a natureza. Os grupos são limitados a 9 pessoas mais o condutor.

A flutuação no Rio da Prata é uma atividade turística de baixo impacto ambiental e segura, numa suave correnteza que leva o visitante a conhecer o mundo subaquático. O turista é conduzido calmamente sem tocar no fundo do rio habitado por cardumes coloridos, diversas espécies de plantas, além de aves aquáticas, também presentes na Estância Mimosa. A estância é cortada pelo rio Mimoso, com sete cachoeiras, entre outras opções de banho.

Já a Lagoa Misteriosa oferece passeio de flutuação para iniciantes e mergulho com cilindro para os mais experientes. A lagoa tem águas cristalinas e é formada por uma dolina (também conhecida como sumidouro) de 75 metros de profundidade de descida até o espelho d’ água. O local comporta até 10 turistas por mergulho. A 8 metros de profundidade formam-se dois poços, com cerca de 10 metros de diâmetro, que descem verticalmente para mais de 220 metros de profundidade. A luz do sol sobre o abismo de águas transparentes atinge 40 metros de profundidade e transforma a Lagoa Misteriosa em um ambiente paradisíaco.

PREMIAÇÃO – Os vencedores do Prêmio Tourism for Tomorrow 2019 (Prêmio Turismo para o Amanhã) serão anunciados durante a cerimônia de premiação na 19ª Cúpula Mundial do WTTC em Sevilha, Espanha, de 2 a 4 de abril de 2019. O Grupo Rio da Prata concorre ao lado do Masungi Georeserve, nas Filipinas, e do St. Kitts Sustainable Destination Council, na Ilha de São Cristóvão, no Mar do Caribe. Todos foram reconhecidos como organizações que lideram e ajudam no desenvolvimento sustentável do destino, beneficiando seus moradores e visitantes.