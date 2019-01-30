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MS é eleito o Estado mais hospitaleiro do Brasil, segundo Ministério do Turismo

A pesquisa foi divulgada na terça-feira (29.1), Dia da Hospitalidade

Guilherme Henrique

Publicado em 30/01/2019 às 09:35

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O Ministério de Turismo (MTur) divulgou os cinco estados brasileiros que têm a melhor hospitalidade, avaliada por turistas estrangeiros. Mato Grosso do Sul foi o campeão de votos com a escolha de 99,6% dos visitantes internacionais, deixando para trás grandes estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e outros famosos do Nordeste, como Pernambuco.

A pesquisa foi divulgada na terça-feira (29.1), Dia da Hospitalidade.

O acolhimento dos estados da região Sul também foi destaque na pesquisa, colocando Santa Catarina (99,2%), Rio Grande do Sul (98,9%) e Paraná (98,5%) na sequência dos mais bem avaliados do país neste quesito. A pesquisa de demanda internacional do MTur destaca ainda os estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte, ambos com percentuais de aprovação de 98,4%.

“Este alto índice coloca a hospitalidade do brasileiro como um ativo da maior importância para o turismo nacional, uma vantagem competitiva que contribui para o esforço do MTur de aumentar o fluxo e atrair novos turistas para os nossos destinos”, comentou, por meio da assessoria, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

A hospitalidade é apontada como principal item entre os 19 pesquisados no estudo da demanda internacional do Mtur. As outras avaliações são os alojamentos, gastronomia, restaurantes e aeroportos, que também influenciam a percepção do turista, compõe o conjunto de atributos fundamentais da boa experiência turística.

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