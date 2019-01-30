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Primeiro posto totalmente sustentável de MS é parada certa na rota ecoturística a Bonito

Ypê Auto Posto localizado no trevo principal de Nioque atende turistas e caminhoneiros de todo o Brasil

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/01/2019 às 17:48

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Caminho obrigatório ao paraíso ecológico de Bonito, turistas e caminhoneiros de todo o país passam por Nioaque, cidade histórica distante 165 quilômetros da Capital e com mais de 100 anos de emancipação, além de ser considerada terra de heróis durante a famosa Guerra do Paraguai. Nioaque, inclusive, foi local onde o presidente Jair Bolsonaro serviu ao Exército Brasileiro entre 1979 e 1981. Hoje, como se trata de rota declaradamente ecoturística, o Ypê Auto Posto, que fica no trevo da cidade, na BR-419, é o primeiro do gênero a ser totalmente sustentável em todo Mato Grosso do Sul.

Nessa pegada ecológica, o dono do Ypê Auto Posto, Márcio Cafure, de 34 anos, explica que no posto há um mini gerador com placas solares para atender toda a demanda de energia no local. “Nossa empresa prega a modernidade e a sustentabilidade. Somos os únicos em geração de energia solar para abastecimento de energia elétrica da empresa”, explica.

Na foto, placas de energia solar que torna o Ypê Auto Posto sustentável

Sob a bandeira da Petrobras, o empreendimento ainda conta com uma conveniência BR Mania e uma choperia. “Às quintas-feiras temos música ao vivo para também prestigiar e trazer o público de Nioaque ao posto.”

Posto moderno e totalmente sustentável em Nioaque

Diferenciais – Márcio ressalta que, o posto, inaugurado no dia 27 de março do ano passado, é um ponto de encontro e descanso de caminhoneiros. Sob o ponto de vista do desenvolvimento regional, a construção da ponte que irá ligar Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, deverá intensificar ainda mais o fluxo de veículos no trecho.

“Há uma preocupação com o bem-estar dos caminhoneiros. Temos uma parada completa destinada a eles, com área de lazer, até com churrasqueia. Além disso, há banheiros exclusivos aos motoristas. Tudo para oferecer mais comodidade e contribuir no descanso deles após o expediente de trabalho”, informou.

Atendimento aos turistas

Márcio relata que já possui outro posto, no centro de Nioaque, mas percebeu a necessidade de expandir para próximo à BR, com outra empresa. “Vi que o movimento estava aumentando e faltava um posto no trevo. Hoje, atendemos turistas de outras cidades e muitos também de fora do estado. Nosso foco sempre foi o de oferecer um local com atendimento moderno e serviços rápidos, de qualidade”.

Pelo local, passam milhares de turistas que viajam de carro com destino às paradas turísticas de Jardim e Bonito. “Nessa época de alta temporada, 90% do movimento são de turistas de fora da cidade. Estamos impressionados com a receptividade dos clientes e trabalhamos com afinco para oferecer a melhor experiência ao consumidor”, finalizou.

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