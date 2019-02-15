Com proximidade do Carnaval, vereador pede cascalhamento da estrada do morro do Paxixi

Turismo
Vereador solicitou o patrolamento, pois a região recebe inúmeros turistas nesta época
O patrolamento e cascalhamento na estrada de acesso ao morro do Paxixi no Distrito de Camisão foi uma das solicitações na sessão da Câmara Municipal na última quarta-feira (13). A justificativa é a proximidade do Carnaval e a visita de muitos turistas.
O pedido foi do vereador Edinho Grande (DEM) que pontua a quantidade de turistas que são atraídos por suas belezas naturais, trilha ate o mirante e cachoeira.
O acesso encontra se muito danificado cheio buracos por vários trechos do trajeto, dificultando o trafego dos usuários e representando perigo para turistas e moradores.
Edinho destaca "que o atendimento a esta solicitação trará mais segurança e tranqüilidade para os que ali trafegam diariamente e também para os moradores do Distrito de Camisão".
GASTRONOMIA
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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