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MS se reúne com ministro do Turismo e discute até liberação de cassinos

Em Brasília, diretor da FundTur apresentou demandas do Estado e do Fornatur

Daniele Valentin

Publicado em 16/02/2019 às 11:00

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O diretor-presidente da FundTur (Fundação de Turismo) de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, foi à Brasília onde se reuniu com o novo Ministro do Turismo (MTur), Marcelo Álvaro Antônio, e apresentou demandas do turismo estadual e também as principais demandas dos dirigentes estaduais do setor. 

Wendling representou, extraordinariamente, a presidência do Fórum dos Dirigentes Estaduais do Turismo (Fornatur), ocupada pelo maranhense Hugo Ricardo Paiva Veiga desde novembro de 2018.

A importância do diálogo constante com o Fórum para definição das políticas públicas do MTur foi um dos temas tratados na reunião. 

Entre demandas apresentadas, o diretor-presidente da Fundtur reforçou a necessidade de trabalhar os acordos Céus Abertos de forma efetiva; a liberação dos vistos americanos, japoneses e chineses; criação da área de Inteligência de Mercado com ações efetivas de Benchmarking; integração de políticas públicas, projetos e ações entre MTur, Embratur e Estados.

Também foi sugerida a formatação de políticas públicas de segurança (MTur, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Economia/Planejamento e Estados) para criação das Zonas de Interesse Turístico e modelos de financiamento para os Estados montarem seus Batalhões de Polícia Turística.

Além disso também foi discutida, a liberação de Cassinos em áreas determinadas, em número limitado por Estado e com legislação específica, além da participação na Promoção de forma integrada em Feiras e Eventos.

Outro ponto importante tratado na reunião foi o reposicionamento do produto Brasil. “Enfatizei ao ministro Marcelo que o Brasil precisa reposicionar seu produto. Acreditamos que o ecoturismo deva ser o segmento âncora, pois somos o primeiro destino em atrativos naturais no estudo de competitividade mundial. Os “Corredores do Ecoturismo” estão presentes em todo o País”, salienta o representante do Fornatur. 

O Ministro se comprometeu a participar da primeira reunião ordinária do Fornatur, onde dará uma posição para todos os secretários e dirigentes estaduais sobre cada uma das demandas  apresentadas.

Turismo de MS - Durante a reunião o diretor-presidente apresentou o modelo de gestão da Fundação de Turismo de MS para o novo ministro, falou da importância das instâncias de governança e Conselho Estadual de Turismo do Estado serem liderados pela iniciativa privada, mostrou a campanha de marketing “Visit-MS – você no seu melhor estado” como ferramenta de comunicação com o mercado e as ações desenvolvidas para o fomento do turismo de Mato Grosso do Sul.

“Foi uma reunião muito positiva tanto para o Fornatur, quanto para a Fundtur, onde aproveitei e solicitei apoio do Ministério no projeto de revitalização do Centro de Convenções, um dos mais importantes equipamentos do turismo de negócios da região Centro-Oeste”, finaliza.

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