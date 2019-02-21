Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:13

Buscar

Últimas notícias
X

Estado

Agesul implanta 18 desvios na MS-228 para cascalhar rodovia com minério de ferro

A obra é necessária para preservar as pontes, evitar acidentes e garantir o transporte do minério

Guilherme Henrique

Publicado em 21/02/2019 às 10:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou a execução dos desvios na MS-228, entre a Curva do Leque e o Morro Grande, no Pantanal de Corumbá, para viabilizar o transporte de resíduos de minério de ferro a ser usado no cascalhamento de 40 Km da rodovia, já implantados no ano passado.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) definiu 18 pontos para as intervenções, nos quais o tráfego será retirado das pontes de madeira, que suportam apenas 15 toneladas, e deslocado para trechos laterais, onde estão sendo construídos aterros com tubulações sobre as vazantes.

A obra é necessária, segundo o chefe da residência da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, para preservar as pontes, evitar acidentes e garantir o transporte do minério. O volume de material é estimado em 250 mil toneladas e será extraído de uma jazida no distrito de Albuquerque, na MS-432.

Travessia de balsa

Inicialmente, os desvios estão sendo implantados no trecho de 30 Km entre o Morro Grande e o Porto da Manga, num total de cinco. Da Manga, onde a travessia do rio Paraguai é feita por balsa, são mais 20 Km de estrada até a Curva do Leque (entroncamento entre as MS 228 e 184), com 13 desvios.

A Agesul informou que uma nova balsa foi contratada para operar no Porto da Manga durante a movimentação do minério, permitindo até cinco caminhões por travessia, para acelerar o serviço de cascalhamento da MS-228. A obra foi definida como prioridade pelo governador Reinaldo Azambuja.

A balsa deverá operar a partir da primeira semana de março, período em que a implantação dos desvios no primeiro trecho estará adiantada, permitindo a passagem dos caminhões. A urgência no transporte do minério deve-se, também, ao fator cheia, que inunda essa região do Pantanal entre maio e julho.

Interligando os pantanais

Os 40 Km da MS-228 implantados correspondem ao trecho da Curva do Leque à fazenda Alegria, região de produção bovina e ecoturismo. O serviço de terraplenagem na via, de grande concentração de areia, foi concluído em 2018. O revestimento com minério de ferro dependia de licença ambiental, liberada em janeiro deste ano.

O Governo do Estado investe R$ 8,5 milhões na obra, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul). Além da implantação de 40 Km da MS-228, estão sendo executados outros 19 Km da mesma rodovia, entre a Vazante do Castelo e a fazenda Conceição, interligando os pantanais de Aquidauana e Rio Verde. Também foram implantados com aterro 34 Km da MS-423, descendo a Serra da Alegria (Rio Verde) até a fazenda Morrinho (Corumbá).

Os investimentos na Rota Pantaneira ultrapassam R$ 40 milhões e está projetada também a implantação da MS-214, interligando os pantanais do Paiaguás e Nhecolândia, até a ponte de concreto sobre o rio Taquari, entre Coxim e Corumbá.

Numa segunda etapa, será implantada a estrada que liga a ponte do Taquari à Serra da Alegria, completando uma logística que vai tirar o homem pantaneiro do isolamento, fomentando a pecuária e o turismo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo