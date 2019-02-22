Municípios se unem para impulsionar turismo no Pantanal

Uma reunião entre empresários em Bonito traçou metas para implantação de ações para impulsionar o setor econômico, turístico, cultural pantaneiro, sustentabilidade no meio ambiente, industrial, e no agronegócio. Uma das soluções é a união entre os municípios.

O encontro nesta sexta-feira (22) foi promovido pelo Sebrae?MS junto ao grupo Movimenta Pantanal, Visit Pantanal, no projeto Líder.

O objetivo do grupo é alinhar as ações até 2020, fazendo parcerias com os municípios que compõem a região pantaneira como Bonito, Bodoquena, Miranda, Aquidauana, Sonoras, Coxim, Corumbá, Ladário e Rio Verde de Mato Grosso.

A mobilização começou trabalhando a colaboração com os gestores públicos, os empresários das regiões, e o conjunto da sociedade organizada como os sindicatos e associações.

Por anos, os municípios eram considerados “rivais” quando se tratava dos interesses dos turistas, e principalmente na divisão econômica que gerava. Neste plano de ação, as lideranças vão trabalhar em parceria preparando o setor público e privado, identificando os problemas e soluções das demandas locais.

A associação de turismo de Miranda, Visit Pantanal, que é formada por empresários da região, esteve na reunião com o prefeito de Bonito, Odilson Arruda, ressaltando a importância da integração das rotas que interligam as cidades.

“Nós ficamos muito felizes quando o município acorda para as mudanças que já estão acontecendo na nossa região. Vamos em breve ter uma nova reunião firmando as parcerias e acordo para ter bons resultados.”, disse o prefeito.

No setor cultural, os representantes levantaram e organizaram as manifestações culturais de cada cidade, promovendo o produto e serviço da cultura pantaneira.

“A primeira ação estratégica, é aumentar o fluxo turístico na região, o tempo de permanência, e o gasto per capita do turista. A estratégia é integrar o turismo na região, e o planejamento turístico se faz coletivamente”, explica Gilmar Barboza, consultor do Sebrae.