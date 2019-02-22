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Turismo

Municípios se unem para impulsionar turismo no Pantanal

Por anos, as cidades da região pantaneira eram considerados “rivais” quando se tratava dos interesses dos turistas

Daniele Valentin

Publicado em 22/02/2019 às 16:15

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Uma reunião entre empresários em Bonito traçou metas para implantação de ações para impulsionar o setor econômico, turístico, cultural pantaneiro, sustentabilidade no meio ambiente, industrial, e no agronegócio. Uma das soluções é a união entre os municípios.

O encontro nesta sexta-feira (22) foi promovido pelo Sebrae?MS junto ao grupo Movimenta Pantanal, Visit Pantanal, no projeto Líder.

O objetivo do grupo é alinhar as ações até 2020, fazendo parcerias com os municípios que compõem a região pantaneira como Bonito, Bodoquena, Miranda, Aquidauana, Sonoras, Coxim, Corumbá, Ladário e Rio Verde de Mato Grosso. 

A mobilização começou trabalhando a colaboração com os gestores públicos, os empresários das regiões, e o conjunto da sociedade organizada como os sindicatos e associações.

Por anos, os municípios eram considerados “rivais” quando se tratava dos interesses dos turistas, e principalmente na divisão econômica que gerava. Neste plano de ação, as lideranças vão trabalhar em parceria preparando o setor público e privado, identificando os problemas e soluções das demandas locais.

A associação de turismo de Miranda, Visit Pantanal, que é formada por empresários da região, esteve na reunião com o prefeito de Bonito, Odilson Arruda, ressaltando a importância da integração das rotas que interligam as cidades.

“Nós ficamos muito felizes quando o município acorda para as mudanças que já estão acontecendo na nossa região. Vamos em breve ter uma nova reunião firmando as parcerias e acordo para ter bons resultados.”, disse o prefeito.

No setor cultural, os representantes levantaram e organizaram as manifestações culturais de cada cidade, promovendo o produto e serviço da cultura pantaneira.

“A primeira ação estratégica, é aumentar o fluxo turístico na região, o tempo de permanência, e o gasto per capita do turista. A estratégia é integrar o turismo na região, e o planejamento turístico se faz coletivamente”, explica Gilmar Barboza, consultor do Sebrae.

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