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Cônsul da Rússia conhece potencialidades econômicas e turismo de MS

A Rússia é um importante parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, responsável pela importação de US$ 17,88 milhões em produtos em 2018

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/04/2019 às 11:36

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Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, o cônsul geral da Rússia em São Paulo, Yury Lezgintsev, foi recebido nesta terça-feira (2.4) pelo governador Reinaldo Azambuja e pelos secretários de Estado Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Eles conversaram sobre possíveis parcerias e as potencialidades econômicas e turísticas do Estado.

A Rússia é um importante parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, responsável pela importação de US$ 17,88 milhões em produtos em 2018, de acordo com dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

“Viemos a Mato Grosso do Sul para ter esse contato direto com o Governo, conhecer as potencialidades e estreitar as relações”, afirmou Yury Lezgintsev. Ainda nesta terça-feira, ele visita o prefeito Marquinhos Trad.

Yury Lezgintsev chegou a Campo Grande na noite de segunda-feira (1º) e amanhã (3) conhecerá Bonito. “Bonito é o melhor atrativo de ecoturismo do mundo”, afirmou Reinaldo Azambuja ao visitante. 

 “Mato Grosso do Sul é um lugar que atrai turistas graças a Bonito e ao Pantanal. Queremos ver com os próprios olhos e divulgar as oportunidades de visitação”, contou o cônsul.

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