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Bodoquena

Diagnóstico mostra potencial de Bodoquena na observação de aves

Thailla Torres

Publicado em 05/04/2019 às 15:47

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Uma reunião com representantes da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul apresentou um cenário inspirador para o turismo sul-mato-grossense. Na ocasião, um levantamento apresentou resultados do Diagnóstico do Segmento Observação de Aves em Bodoquena.

Entre os diagnósticos, Bonito, Jardim, Miranda e Bodoquena, são municípios com alto potencial para desenvolver atividades turísticas com observação de aves. Com isso, a comissão avalia o cenário positivo com a oportunidade de propostas para todos esses municípios, com estratégias, metas e mapas estratégicos para explorar esse segmento e colocar o município definitivamente na rota dos observadores de aves do Brasil.

“Viu-se a necessidade de estruturar essas ações.  Eles fizeram um diagnóstico preciso mostrando potenciais de observações de aves, com isso foram levantados ações de marketing, governança e estratégias para serem realizadas durante o ano todo”, explica o palestrante Edson Moroni.

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