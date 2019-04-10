Projeto de sensibilização turística é realizado nas escolas de Corumbá

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal está realizando o Projeto Sensibilização Turística, a primeira escola a receber o projeto este ano foi a Escola Municipal Ciríaco Félix de Toledo.

Dois técnicos da Fundtur/Pantanal estiveram presente, falando com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A palestra contribuiu para que os alunos tivessem um novo olhar sobre Corumbá.

“Ao vislumbrar seus principais atrativos turísticos e relacionar os mesmos com nossa história e cultura, os alunos passam a valorizar mais nosso patrimônio e a importância desse patrimônio para o turismo”, explicou Carlos Espindola, gerente de políticas de turismo, que fez questão de lembrar que “com isso a palestra atinge o objetivo de sensibilizar os alunos para a importância que o turismo tem para Corumbá”.

O projeto deve acontecer durante o ano todo, passando por todas as escolas da rede municipal.