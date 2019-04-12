Festival de Inverno de Bonito será de 25 a 28 de julho

Cultura
A 20ª edição do Festival de Inverno de Bonito acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho, de acordo com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira, durante audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do município, onde foram discutidos detalhes sobre o evento.
De acordo com a secretaria, os editais, para seleção de artistas regionais nas áreas da música, dança, teatro, circo, cinema e artes visuais, estão previstos para os próximos dias.
Durante a audiência pública, artistas, trade turístico, prefeitura, Câmara de Vereadores, comerciantes e população fizeram reivindicações.
Entre os principais pedidos, está a participação maior da comunidade local no festival.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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