Festival de Inverno de Bonito será de 25 a 28 de julho

A 20ª edição do Festival de Inverno de Bonito acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho, de acordo com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira, durante audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do município, onde foram discutidos detalhes sobre o evento.

De acordo com a secretaria, os editais, para seleção de artistas regionais nas áreas da música, dança, teatro, circo, cinema e artes visuais, estão previstos para os próximos dias.

Durante a audiência pública, artistas, trade turístico, prefeitura, Câmara de Vereadores, comerciantes e população fizeram reivindicações.

Entre os principais pedidos, está a participação maior da comunidade local no festival.