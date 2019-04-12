Municípios e OSCs podem se inscrever em edital para eventos geradores de fluxo turístico

Turismo
Estão disponíveis os primeiros editais de chamamento público de 2019
Estão disponíveis os primeiros editais de chamamento público de 2019 para municípios e OSCs do estado para seleção de projetos com objetivo de execução de ações de fomento e apoio a eventos geradores de fluxo turístico.
A participação dos municípios e OSCs é gratuita e será realizada por meio da entrega de envelope a ser protocolado e recebido na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), situada na Av. Afonso Pena, 7000, Chácara Cachoeira – Campo Grande (MS), no período de 8 de abril a 7 de maio de 2019, das 7h30 às 16h30.
As ações apoiadas nos editais 01/2019 e 02/2019 deverão estar dentro de um dos eixos temáticos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo de Negócios e Eventos. Os valores disponibilizados podem chegar a R$ 50 mil para cada projeto selecionado. Informações sobre documentação, forma de apresentação do projeto básico, plano de trabalho, processo de seleção, cronograma e outras informações estão no site www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios.
GASTRONOMIA
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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