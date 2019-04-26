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Corumbá planeja atuação para atendimento a novo fluxo de imigrantes

Corumbá já se prepara para receber um novo fluxo de imigrantes a partir da fronteira com a Bolívia

Thailla Torres

Publicado em 26/04/2019 às 15:35

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Corumbá já se prepara para receber um novo fluxo de imigrantes a partir da fronteira com a Bolívia. A questão foi tema de uma reunião no final da manhã desta sexta-feira, 26 de abril, que envolveu representantes das secretarias municipais de Assistência Social; de Saúde e da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

No ano passado – entre junho e julho – a cidade enfrentou um grande fluxo de passagem de imigrantes do Haiti. A expectativa é que essa situação se repita. Até o momento, há o registro de que pelo menos 78 haitianos entraram no município pela fronteira com as cidades bolivianas de Puerto Suárez e Puerto Quijarro. Estimativas apontam que esse total pode passar de 200 ao longo das próximas semanas.

Especificamente no caso dos haitianos, a Administração Municipal trabalha um cronograma que contemple ações relacionadas à saúde pública (como a realização de vacinação); à assistência social (com acolhimento, amparo e abrigo) e normas jurídicas (visando o cumprimento da legislação e garantia de direitos desses imigrantes).

Participando da reunião, a secretária Municipal de Assistência Social, Gláucia Fonseca dos Santos Iunes, destacou que em 2018, a Prefeitura adotou as medidas necessárias para atendimento aos haitianos, que entraram no Brasil por Corumbá com destino a outras regiões do país.

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