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Grupo Rio da Prata é finalista em prêmio internacional de turismo

Thailla Torres

Publicado em 03/05/2019 às 15:14

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O World Travel & Tourism Council (WTTC), único órgão global que representa o setor privado de Viagens e Turismo, realizou no início de abril, em Sevilha, na Espanha, a cerimônia do prêmio 2019 Tourism for Tomorrow Awards (Prêmio Turismo para o Amanhã), durante o Global Summit, considerado o mais importante evento do segmento do turismo mundial que contou com a participação especial do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, da primeira-dama do Quênia e do presidente da Espanha.

Nesta edição, 183 iniciativas foram inscritas e apenas 15 tornaram-se finalistas. O processo de julgamento aconteceu em três estágios e incluiu a revisão completa de todos os trabalhos inscritos, seguida por auditoria in loco dos finalistas e de suas iniciativas. Os prêmios foram julgados por um painel de especialistas independentes, liderados pelo Prof. Graham Miller, Diretor Executivo e Professor de Sustentabilidade em Negócios da Universidade de Surrey.

Grupo Rio da Prata é finalista em prêmio. (Foto: Divulgação)

O Grupo Rio da Prata, do qual fazem parte os atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, ambos localizados em Jardim (MS) e a Estância Mimosa, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, foi um dos três finalistas na Categoria Destinations Stewardship Award, voltada para organizações líderes que ajudam no desenvolvimento sustentável do destino.

“Ficamos imensamente felizes e honrados por sermos finalistas neste prêmio considerado o “Oscar do Turismo Mundial”. Foram dias incríveis de muito aprendizado e inspiração para melhorarmos o nosso trabalho. Agradecemos a todos os colaboradores e parceiros que juntos conosco acreditam que sustentabilidade é essencial para garantir o futuro do nosso planeta”, revela Simone Spengler Coelho, sócia-proprietária dos atrativos.

Os passeios são resultado de um projeto familiar que colocou em prática a capacidade de empreender e inovar, com o propósito de criar um modelo de ecoturismo organizado com visitação limitada, focado em qualidade e segurança, além de economicamente viável.

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