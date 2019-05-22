Reunião discute nesta quarta-feira o Plano Municipal de Turismo de Aquidauana

Turismo
Esta será 2ª reunião que tem como objetivo dar andamento as atividades de desenvolvimento do plano.
Nesta quarta-feira (23), às 9h, a Fundação de Turismo de Aquidauana (FTA), convoca representantes da Cadeia Produtiva do Turismo de Aquidauana para discutir o Plano Municipal de Turismo (PMT) do município.
Esta será 2ª reunião que tem como objetivo dar andamento as atividades de desenvolvimento do plano.
A reunião será realizada no Centro de Atendimento ao Turista - CAT, que está localizado na Fundação de Turismo, na Rua Bichara Salamene, sem número, Centro - na Estação Ferroviária de Aquidauana.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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