Reunião discute nesta quarta-feira o Plano Municipal de Turismo de Aquidauana

Nesta quarta-feira (23), às 9h, a Fundação de Turismo de Aquidauana (FTA), convoca representantes da Cadeia Produtiva do Turismo de Aquidauana para discutir o Plano Municipal de Turismo (PMT) do município.

Esta será 2ª reunião que tem como objetivo dar andamento as atividades de desenvolvimento do plano.

A reunião será realizada no Centro de Atendimento ao Turista - CAT, que está localizado na Fundação de Turismo, na Rua Bichara Salamene, sem número, Centro - na Estação Ferroviária de Aquidauana.