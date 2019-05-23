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Turismo de MS faz capacitação para agentes de viagens durante a 25ª BNT Mercosul

Thailla Torres

Publicado em 23/05/2019 às 16:22

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Turismo de Mato Grosso do Sul marca presença numa das mais importantes feiras de negócios do setor no Brasil. Nesta sexta e sábado (24 e 25.05) o Governo do Estado, através da Fundação de Turismo (Fundtur-MS) e em parceria com o Sebrae/MS, participa da 25ª Bolsa de Negócios e Turismo - BNT Mercosul. O evento acontece em Itajaí (SC) e reúne profissionais de turismo que pretendem divulgar destinos, fechar negócios e fazer contatos comerciais no Brasil e na América do Sul.

Uma das grandes ações da Fundtur durante o evento serão as capacitações no próprio estande do MS, voltadas para agentes de viagens do Brasil e da América Latina, onde serão apresentadas palestras diárias para os profissionais com treinamento agendado e também para os que visitarem o estande. Serão apresentadas as palestras “Bonito e Pantanal”, “Como vender melhor Bonito”, “Os encantos do Pantanal” e o “Treinamento Bonito e Pantanal”.

Nos dois dias de BNT Mercosul os técnicos da Fundtur, representantes da Fundação de Turismo do Pantanal/Corumbá e cerca de 10 empresários do trade sul-mato-grossense irão expor os atrativos do estado, apresentar os vídeos institucionais “VisitMS – você no seu melhor estado” e “Isto é Mato Grosso do Sul” e de atrativos, fazer atendimento personalizado aos interessados no destino e distribuir materiais de promoção e divulgação.

Sobre a feira - A Bolsa de Negócios e Turismo - BNT Mercosul se transformou em um dos eventos mais importantes do gênero na América Latina. Nas últimas edições contou com a presença de mais de 6 mil participantes entre operadores, agentes de viagens, delegação de jornalistas, representantes de empresas que organizam viagens de incentivo e promotores de eventos profissionais que atuam na atividade turística. Mais informações no site www.bntmercosul.com.br

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