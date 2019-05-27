Alunos do curso Técnico em Guia de Turismo encerram ciclo com formatura em Bonito

Alunos do curso Técnico em Guia de Turismo do Senac de Aquidauana, modalidade a distância, concluíram no mês de abril a qualificação de um ano e encerram o ciclo com a formatura na cidade de Bonito, polo de turismo do Estado, na próxima quinta-feira (30).

A operação dos cursos técnicos a distância está centralizada no Departamento Regional do Rio Grande do Sul. O evento contará com a presença da coordenadora dos cursos de rede EAD do Rio Grande do Sul, Mariana Hoff.

Ao todo, 58 alunos de Campo Grande, Bonito e Bodoquena concluíram o curso, que tem carga horária de 800h, sendo 80% a distância, em ambiente virtual, e 20% presencial, em polos de apoio. As atividades foram realizadas de forma individual, em grupo online, e no Senac Aquidauana, com estudos de caso, questões discursivas, além de atividades práticas.

Os alunos contaram com apoio de tutor EAD, que presta assistência e faz o acompanhamento online do aluno, e um tutor presencial, responsável pela orientação da aprendizagem dos alunos nos momentos presenciais, que foram realizados no Senac Aquidauana, com aulas uma vez por mês. Também foram realizadas viagens técnicas planejadas como city tour em Aquidauana, em Bonito, viagem a Foz do Iguaçu e para São Paulo.

O curso tem duração de um ano e é uma exigência para quem pretende atuar como guia de turismo no Brasil.

O curso - O guia de turismo é o responsável pela recepção, condução, orientação e assistência de pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas e viagens em âmbito local, regional e nacional. O profissional informa sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais e geográficos. Apresenta e organiza roteiros de visitas e itinerários turísticos, considerando os interesses e as necessidades do visitante. Atua em organizações públicas e privadas do segmento do turismo, tais como agências de viagem, operadoras turísticas, museus, centros culturais, parques naturais e temáticos, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.