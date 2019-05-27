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Corumbá participa da 25ª Bolsa de Negócios e Turismo – BNT Mercosul

A BNT Mercosul é uma das mais importantes feiras de negócios do setor no Brasil.

Thailla Torres

Publicado em 27/05/2019 às 17:54

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No último final de semana, a Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, participou da 25ª Bolsa de Negócios e Turismo – BNT Mercosul, em Itajaí – SC. O evento é destinado a promoção de destinos, serviços e atrativos turísticos que reúne operadores, agentes de viagens, jornalistas e profissionais do setor do Brasil e da América do Sul.

 A Fundação de Turismo do Pantanal, com o apoio da Fundtur-MS e parceria do SEBRAE, também capacitou profissionais do setor com palestra sobre o destino, além de realizar atendimento personalizado aos que visitaram o estande do Estado.

Ações de promoção como esta são de extrema importância para que a informação chegue ao público-alvo, seja ele consumidor final ou operadores e agentes de viagens que já vendem o destino ou passarão a incluir Corumbá em seu portfólio.

 Sobre a feira - A BNT Mercosul é uma das mais importantes feiras de negócios do setor no Brasil. Reúne profissionais de turismo para a realização de negócios entre fornecedores e compradores do Brasil e da América do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar negócios e fazer contatos comerciais. Na última edição, o evento contou com mais de 6 mil participantes.

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