Morro do Paxixi atrai turistas ao município de Aquidauana

O Morro do Paxixi possui 700 metros de altura e propicia imagens inesquecíveis para o turismo de contemplação (foto O Pantaneiro)

O Morro do Paxixi, localizado no distrito de Camisão, em Aquidauana, é um dos atrativos naturais mais emblemáticos da região da Serra de Maracaju. Com vista privilegiada da transição entre o cerrado sul-mato-grossense e a planície pantaneira, o local se destaca pelo pôr do sol panorâmico e pelo potencial para o ecoturismo.

Potencial turístico

O Morro do Paxixi integra a APA (Área de Proteção Ambiental) Estrada Parque de Piraputanga, que possui 10.108 hectares e foi criada no ano 2000. A área abrange um trecho de 42,5 km da rodovia MS-450, cortando os distritos de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, e Camisão e Piraputanga, em Aquidauana.

Com paisagens moldadas por paredões de arenito e o Rio Aquidauana, a estrada e seus arredores são propícios para trilhas, mountain bike, observação de aves, canoagem, rapel e outras atividades de aventura.

Conforme o Mapa do Turismo, do Ministério do Turismo, o município de Aquidauana também se destaca pela oferta de hospedagem em pousadas pantaneiras, que proporcionam experiências de imersão na vida rural e na biodiversidade do Pantanal.

Atualmente, há seis pousadas do tipo cadastradas, oferecendo passeios de chalana, cavalgadas, safáris fotográficos, pesca esportiva e caminhadas na mata. Esses roteiros, frequentemente, contam com guias de turismo, guias de campo e intérpretes que atendem visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Embora ainda careça de infraestrutura adequada, o Morro do Paxixi permanece como um dos principais atrativos naturais de Aquidauana e região, com potencial para se consolidar como destino turístico estruturado. Para isso, a melhoria no acesso e a formalização da gestão do espaço são passos considerados fundamentais.