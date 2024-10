Pesquisadores registram no Pantanal o maior tatu-canastra já encontrado

Esse é o maior tatu-canastra encontrado em 14 anos de trabalho / ICAS

Pesquisadores do projeto Tatu-Canastra, do ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres), fizeram uma descoberta surpreendente no Pantanal ao registrar o maior tatu-canastra encontrado em 14 anos de trabalho.

Segundo o Campo Grande News, o animal, um macho de 36 kg e 160 cm de comprimento, foi batizado de Wolfgang em homenagem a um dos doadores da instituição. Após a captura, Wolfgang passou por exames de saúde e teve seu material genético coletado, além de receber um transmissor VHF para ajudar a monitorar seus movimentos e comportamento.

O estudo liderado pela médica veterinária Carolina Lobo tem como foco principal entender a biologia e a fisiologia reprodutiva do tatu-canastra e do tamanduá-bandeira. Entre as análises estão a qualidade do sêmen e a morfologia espermática, com o objetivo de viabilizar, no futuro, a criopreservação desse material em um banco de germoplasma animal. O uso dessas tecnologias avançadas é essencial para a preservação dessas espécies ameaçadas.

Outro ponto crucial da pesquisa é investigar se a idade afeta a qualidade do sêmen dos indivíduos, o que pode impactar a eficiência reprodutiva. Carolina busca adaptar técnicas reprodutivas utilizadas em animais domésticos para monitorar o ciclo reprodutivo de espécies selvagens. A validação dessas técnicas pode ser um passo importante para garantir a conservação desses gigantes da fauna brasileira.