Prefeito elogia Encontro de Relíquias e fala dos projetos para Cultura e Turismo

Prefeto Mauro do Atlântico elogiou o 9º Encontro de Relíquias / (Foto Gil Emerson)

Em visita ao 9º Encontro de Relíquias na noite desta sexta-feira (20), o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, elogiou o evento e falou dos projetos de sua administração para as áreas de Cultura e Turismo.

Ele chama atenção para o fato de estar há apenas seis meses na administração, no início do mandato 2025-2029. “Só tenho a agradecer. Eu acompanhei e estou acompanhando o quanto você se empenha para fazer o melhor, um evento que é família, um evento que atende também os jovens, você se preocupa com a segurança, com a organização.”

Parque de Diversões é para toda a família (Foto Gil Emerson/O Pantaneiro)

Para o prefeito, “Aquidauana só tem a agradecer eventos dessa natureza que atende o turismo, a cultura e a movimentação financeira do nosso município. Parabéns, Robson”, finalizou o prefeito.

Mauro do Atlântico reafirmou o compromisso de sua administração com todos os segmentos administrativos e operacionais. “Mas, nós conseguimos, de alguma forma, ajudar o Relíquias e outros eventos, como Paixão de Cristo, a Festa do Peixe, a Festa do Pequi, e tem a festa do São João, em Piraputanga.”

A visão administrativa de Mauro do Atlântico considera os investimentos já feitos em infraestrutura, como, por exemplo, “o advento da MS-419, com a pavimentação da Estrada Parque, que é uma virada econômica para o município”.

Atração turística de Aquidauana, Vinícula Terroir Pantanal, já teve até visita do governador, Eduardo Riedel (Foto Midias Sociais)

Mencionou a implantação da Vinícola Terroir Pantanal, com sua produção de vinhos refinados e turismo de alto padrão. Isto exige dos gestores municipais, iniciativas como a do secretário municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, Pedro Henrique Mendes Fialho, o Pepeu, que conversa com empresários e empreendedores para fortalecer o turismo no município.

O secretário esteve em reunião com o primeiro escalão do Governo do Estado apresentando os projetos da administração aquidauanense. Conversou com Eduardo Mendes, presidente da Fundação de Cultura; Bruno Wendling, presidente da Fundação de Turismo; e Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

Entre os projetos futuros mencionados pelo prefeito Mauro do Atlântico, está “o balonismo, em estudo com o Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e demais instituições, e temos sonhos como o nosso teleférico para ligar (a subida) ao nosso Morro do Paxixi (que possui 700 metros de altura).”