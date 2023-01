Turismo de MS é destaque em várias categorias de prêmio voltado para o viajante LGBTQIA+

Divulgação

O turismo de Mato Grosso do Sul já começa 2023 sendo destaque entre destinos turísticos e pelas ações de promoção desenvolvidas no segmento LGBTQIA+.

Bonito, Pantanal e o estado de Mato Grosso do Sul foram indicados no ‘2º Prêmio Viaja Bi’, premiação pioneira no mercado.

A primeira edição do prêmio aconteceu em 2020, antes das restrições provocadas pela pandemia, e retorna este ano projetando os tops destinos para o segmento.

Concorrendo com destinos do mundo todo em 12 categorias, o MS foi destaque por cinco vezes.

Mato Grosso do Sul foi o 2º melhor colocado na categoria Melhor Destino LGBTQIA+ Aventura/Outdoor, perdeu apenas para o Chile. Em Melhor Destino LGBTQIA+ Beleza Natural, Bonito ficou em 7º lugar. Na categoria Melhor Promoção Turística para Viajantes LGBTQIA+, o Mato Grosso do Sul ficou em 5º e dividiu a colocação com a Alemanha. E em Melhor Destino LGBTQIA+ Brasileiro, Bonito aparece em 7º lugar e o Pantanal em 18º.

O júri foi composto por 63 pessoas do Brasil e de outros países que trabalham com turismo ou que viajam com frequência. Cada membro do júri preencheu um formulário indicando 5 destinos internacionais e 5 destinos brasileiros, justificando sua escolha.

Segundo os organizadores, a ideia é que o prêmio seja como uma bússola para os viajantes planejarem suas viagens em 2023, com base nas tendências indicadas por especialistas em turismo e viajantes experientes e frequentes. A ideia é trazer a opinião destas pessoas por terem conhecimento e um olhar específico sobre as tendências no turismo LGBTQIA+

E no ranking de estados brasileiros no Prêmio Viaja Bi, com Indicações compiladas por estados, nominalmente ou por meio de destinos internos (cidade ou região), Mato Grosso do Sul é o 7ª estado melhor avaliado atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco respectivamente.

Políticas públicas e Lei contra a homofobia e racismo

No Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual 3.157/05 dispõe sobre as medidas de combate à discriminação devido à orientação sexual.

O Art. 1º fala que toda e qualquer forma de discriminação, prática de violência, seja de ordem física, psicológica, cultural e verbal ou manifestação de caráter preconceituoso contra pessoa por motivos derivados de sua orientação sexual e gênero, feminino ou masculino é ilícita, devendo ser combatida e punida na forma da Lei.

O Art. 2º explica que discriminação é qualquer ação ou omissão que, motivada pela orientação sexual, causar constrangimento, exposição a situação vexatória, tratamento diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterição no atendimento a gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e travestis.

Em 2017 Mato Grosso do Sul deu outro importante passo para as políticas públicas LGBT, com a criação da subsecretaria Estadual de Políticas Públicas LGBT, que trata exclusivamente desse público e leva palestras e seminários para agentes públicos e estabelecimentos privados com o intuito de melhor receber e atender esse público.