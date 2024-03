Antas são flagradas 'passeando' na Vila Bancária (vídeo)

Animais passeando na região / Reprodução

Duas antas, aparentemente adultas, foram flagradas andando no meio da rua na Vila Bancária, em Aquidauana, na madrugada de hoje, terça-feira, 26.

Um morador que passava pelo trecho flagrou o momento e registrou o passeio noturno. Os animais andavam lado a lado na rua, sem se importar com a presença do homem no carro.