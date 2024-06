Queimadas no Pantanal avermelham lua e criam cenário "infernal"

Bruno Giroto

As queimadas no Pantanal avermelharam a lua e criaram um verdadeiro cenário “infernal” em parte de Mato Grosso do Sul.



Ao jornal O Pantaneiro, fotógrafos e até rancheiros locais descreveram que o fogo formou um verdadeiro corredor de chamas por mais de 100 quilômetros das estradas que cortam as áreas afetadas próximas a Corumbá.



Os registros são surpreendentes e, mostram áreas completamente devastadas pelo fogo. Pelas imagens enviadas com exclusividade ao o jornal O Pantaneiro, é possível igualar a área afetada aos filmes de ficção científica que ilustram uma terra que passou por apocalípse.

Além disso, a fumaça incessante ainda avermelhou a lua no céu de MS. O fenômeno é explicado pela área de astronomia do portal UOL. O efeito é causado pelo contato entre a luz do Sol e as partículas de fuligem suspensas na atmosfera.









Devido a situação alarmante, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (25) que, mantém ações permanentes de combate aos incêndios florestais no Pantanal, e usa de mecanismos diversos para conter e extinguir as chamas que atingem o bioma, com mais intensidade desde o início do mês.



“É uma situação extremamente grave. Nós temos alocado todos os nossos recursos neste momento. Mas é importante lembrar que em abril nós decretamos uma situação de emergência ambiental, por conta da condição climática que a gente já enxergava. Nós estamos nos preparando desde janeiro, abril decretamos a situação de emergência e ontem uma situação de emergência que vale para os municípios até para dar essa capacidade de resposta não só dos municípios, mas da própria defesa civil de cada uma das localidades. Nesse exato momento nós estamos, com todas as nossas forças no Pantanal, o Corpo de Bombeiro Militar, Defesa Civil, brigadistas, os recursos tecnológicos existentes, aeronaves e o Governo Federal nos apoiando também”, afirmou o governador Eduardo Riedel.



Até sexta-feira (28), a previsão é de que cheguem em Corumbá, aproximadamente 40 homens da Força Nacional, enviados pela União, para auxiliar no combate aos incêndios, além de mais sete aeronaves – duas delas chegam hoje (25).



As ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), e o ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), devem ir à Corumbá, também na sexta-feira (28), para a entrega de equipamentos, aeronaves e equipes que vão atuar na área.





Situação de emergência



Para uma atuação mais célere e eficaz, o governador Eduardo Riedel declarou situação de emergência aos municípios do Estado afetados por incêndios florestais, sejam em parques, áreas de proteção e preservação nacionais, estaduais ou municipais, assim como em casos de propagação de fogo sem controle, ou em qualquer tipo de vegetação que possa acarretar queda na qualidade do ar.



O decreto publicado na segunda-feira (24), no Diário Oficial do Estado, tem o prazo de 180 dias. Neste período fica autorizado a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil do Estado, em ações que envolvem resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.



Em caso de risco iminente, os agentes poderão adentrar as casas para prestar socorro, determinar a evacuação e usar propriedade particular. Ficam dispensadas as realizações de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência para não comprometer a continuidade dos trabalhos (públicos), em relação a obras, aquisição de equipamentos e serviços.



A situação de emergência foi decretada em função de vários fatores, entre eles o período de seca que Mato Grosso do Sul vem enfrentando, com estiagem prolongada em grande parte do território, o que acarretou aumento exponencial dos focos de calor. Também os impactos das queimadas para agropecuária pantaneira, com prejuízos expressivos, tanto nas perdas econômicas, como na questão ambiental, em relação a vegetação, solo, fauna, bens materiais e segurança da vida humana.