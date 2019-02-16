No Serraria, ruas viram rio de lama e moradores culpam equipes das obras de esgoto

A cada nova chuva, os moradores das Ruas Antônio Nogueira, Carlos Camisão e Emídio Martins de Sá, no Bairro Serraria, enfrentam o lamaçal e atoleiro. Segundo eles, a água da chuva não tem escoamento e a situação piorou com as obras de esgoto da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul).

Segundo moradores, a ruas têm virado um rio de lama desde 30 de dezembro. "Estamos nessa situação e só chover. Nestas ruas já acabaram as obras", disse a leitora.

A região passou por obras da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul).

Uma moradora da Rua Emidio Martins de Sá - atrás do laticínio - confirma que a situação se complicou com "mau serviço" das obras de encanamento. "A água não está escoando há 3 dias e já formou uma valeta enorme. Nao é culpa do pefeito, mas das equipes que estão fazendo um trabalho mal feito", disse.

A moradora conta que durante a madrugada um caminhão de lixo atolou e só foi retirado do local por volta das 9h deste sábado (12).

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