Viviane Araújo e a ex-BBB Carol se divertem em baile funk

Rainha da bateria e musa, respectivamente, do Salgueiro, no próximo Carnaval, as morenas Viviane Araújo e a ex-BBB Carol Honório se esbaldaram na noite de sexta-feira (31), na quadra da agremiação. Embora a bateria comandada por Mestre Marcão tenha dado uma palhinha, as duas se acabaram mesmo ao som do funk, sob a batuta da Furacão 2000.

"Adoro dançar, qualquer ritmo. Sou carioca, tenho o funk no sangue também. Hoje vim comemorar o aniversário de uma amiga, vim com vários amigos", diz Carollini.

Viviane, acompanhada pela prima e vestida com uma bata que escondia a tatuagem que ainda tem no braço, com o nome do ex, aproveitou o dia de folga na peça Troca-Troca de Casais, para visitar o Salgueiro.

"Não sou muito de funk, sou mais do samba mesmo. Os passos mais ousados, deixo pra galera. Mas fiz questão de vir, não tenho tido muito tempo por causa do trabalho", diz a OFuxico.