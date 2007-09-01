Acessibilidade

29 De Setembro De 2026 • 06:53

Buscar

Últimas notícias
X

Viviane Araújo e a ex-BBB Carol se divertem em baile funk

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 01/09/2007 às 11:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rainha da bateria e musa, respectivamente, do Salgueiro, no próximo Carnaval, as morenas Viviane Araújo e a ex-BBB Carol Honório se esbaldaram na noite de sexta-feira (31), na quadra da agremiação. Embora a bateria comandada por Mestre Marcão tenha dado uma palhinha, as duas se acabaram mesmo ao som do funk, sob a batuta da Furacão 2000.


"Adoro dançar, qualquer ritmo. Sou carioca, tenho o funk no sangue também. Hoje vim comemorar o aniversário de uma amiga, vim com vários amigos", diz Carollini.


Viviane, acompanhada pela prima e vestida com uma bata que escondia a tatuagem que ainda tem no braço, com o nome do ex, aproveitou o dia de folga na peça Troca-Troca de Casais, para visitar o Salgueiro.


"Não sou muito de funk, sou mais do samba mesmo. Os passos mais ousados, deixo pra galera. Mas fiz questão de vir, não tenho tido muito tempo por causa do trabalho", diz a OFuxico.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Tentativa de feminicídio

Homem acusado de jogar carro contra ex em Bonito é preso após um ano e meio

Saúde

Retinografia passa a integrar serviços da rede municipal de Aquidauana

Eleições 2026

Eleitores de MS devem se atentar ao horário das urnas no domingo

Fuso de Mato Grosso do Sul é uma hora atrás de Brasília; horário de início e término será unificado em todo o país

EDUCAÇÃO

Estudantes apresentam projetos científicos em feira escolar de Nioaque

Publicidade

Programa Teko Porã

MPI destina R$ 7,2 milhões para fortalecer produção indígena em MS

ÚLTIMAS

Com suspeita de fraturas, motociclista é socorrida após queda em Aquidauana

Serraria

Com suspeita de fraturas, motociclista é socorrida após queda em Aquidauana

Caso ocorreu na tarde deste domingo; capacete da vítima saiu durante o acidente
Aquidauana se despede de Benedito Roberto Leoderio, o Tala da Coeso

Luto

Aquidauana se despede de Benedito Roberto Leoderio, o Tala da Coeso

Benedito morreu nesta segunda-feira, aos 61 anos; velório será realizado na capela da Pax Universal

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo