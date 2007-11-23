Agente imobiliário processa Britney Spears

Um agente imobiliário, que alugou um apartamento de US$ 1,5 milhões para Britney Spears, ameaça processá-la por ter deixado o imóvel em ruínas.
Amir E. Zagross alugou a propriedade, em Marina Del Rey, na Califórnia, para a cantora e sua família, em agosto de 2006. Ele alega que não pôde mais alugar o apartamento depois que Britney saiu de lá.
Zagross disse à revista Life & Style: "Eu me encontrei pessoalmente com Britney, sua mãe, seu irmão, seus filhos e seus guarda-costas no condomínio. Eles me asseguraram que eram boas pessoas, limpas, e que tomariam conta da propriedade, mas os danos foram significativos. Eles destruíram o apartamento. Não pudemos alugá-lo de novo por causa de seu estado."
Uma fonte contou que a família da cantora estragou paredes, piso, portas, sistema elétrico, terraço e o ar condicionado central.
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