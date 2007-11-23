Cidade Negra e outras bandas se apresentam em Sampa

No sábado (24), a Rádio MIX FM realizará, na Arena Skol (Anhembi), em São Paulo, a oitava edição do show anual São Paulo Mix Festival.
Dessa vez, a emissora convidou as dez bandas nacionais de maior destaque na atualidade para participar da festa, que começa às 16h: Cidade Negra, Strike, Pitty, Charlie Brown Jr., Natiruts, Capital Inicial, NX Zero, Fresno, CPM22 e Tihuana. A ordem das apresentações pode ser alterada.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS