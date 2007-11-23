Cynthia Howlett lança livro Gravidez Saudável

Na noite desta quinta-feira (22), Cynthia Howlett realizará uma noite de autógrafos de seu livro Gravidez Saudável, na loja Isabella Capeto, em São Paulo.

A obra dá dicas de como conduzir uma gestação, além de incluir experiências vividas por Cynthia durante a gravidez de Manuela, fruto de seu relacionamento com Eduardo Moscovis.

Manuela é a primeira filha de Cynthia e a terceira de Du Moscovis que já é pai de Gabriela e Sofia.