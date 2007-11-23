Eliana ganha festa em seu camarim na TV

Na tarde da última quarta-feira (21), Eliana, que completou mais um ano de vida ontem, ganhou uma festa surpresa de seu fã clube oficial.

Os fãs invadiram o camarim da apresentadora do Tudo é Possível, da Record, com bolo, brigadeiros, bexigas, plumas e acessórios.

O pessoal da produção de seu programa também estava presente e a festa ocorreu no intervalo da gravação.