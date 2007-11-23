Eliana ganha festa em seu camarim na TV

Na tarde da última quarta-feira (21), Eliana, que completou mais um ano de vida ontem, ganhou uma festa surpresa de seu fã clube oficial.
Os fãs invadiram o camarim da apresentadora do Tudo é Possível, da Record, com bolo, brigadeiros, bexigas, plumas e acessórios.
O pessoal da produção de seu programa também estava presente e a festa ocorreu no intervalo da gravação.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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