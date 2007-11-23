Especialistas nacionais e internacionais debatem trauma de face

Importante problema de saúde pública no Brasil, as deformidades craniofaciais, assim como o trauma de face, estarão em pauta no X Congresso Brasileiro de Cirurgia Craniomaxilofacial, de 12 a 14 de junho de 2008, em São Paulo. Promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial (SBCC), sob o mote Trauma no Século XXI, reunirá fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurocirurgiões, ortodontistas, otorrinolaringologistas, cirurgiões plásticos e de cabeça e pescoço do mundo todo.

"Nesta edição, o trauma de face será o tema central, pois, além de sua relevância em termos de saúde pública, é um assunto desafiador em nossos dias, pois a violência e os acidentes automobilísticos são responsáveis por grande parte desses problemas e por seus desdobramentos socioeconômicos. Teremos discussões técnicas e, sobretudo, apresentações de propostas de medidas preventivas mais efetivas", adianta o presidente da SBCC, dr. Nivaldo Alonso.

Convidados internacionais da Itália, Argentina, África do Sul, Estados Unidos, Equador e Colômbia já estão confirmados. Do cenário nacional, importantes especialistas em cirurgia craniomaxilofacial também participarão por meio de aulas, mesas-redondas, simpósios e conferências. Além disso, uma exposição científica mostrará as mais atuais linhas tecnológicas de equipamentos e fármacos.

No X Congresso Brasileiro de Cirurgia Craniomaxilofacial médicos e outros profissionais de saúde debaterão a fratura da face em criança, o traumatismo da face (prevenção e tratamento atual), o tratamento das fissuras lábios palatinas, as osteotomias da face (inovações em diagnóstico e terapêutica), as fissuras faciais raras e encefaloceles, tumores de base de crânio, vias de acesso e endoscopia, reconstrução pós-tumores e pós-trauma, uso de células-tronco em cirurgia craniofacial (andamento das pesquisas), anomalias vasculares da face, entre outros temas.

No dia anterior ao início do Congresso, está prevista ainda a realização do III Concurso para Obtenção de Certificado de Área de Atuação em Cirurgia Craniomaxilofacial do Conselho Federal de Medicina. "Trata-se de um grande destaque do evento, com relevância incontestável para a consolidação da área em nosso país", pondera o dr. Nivaldo Alonso.

O X Congresso de Cirurgia Craniomaxilofacial acontece no Maksoud Plaza, em São Paulo, Capital. Mais informações em www.sbcc.org.br ou (11) 3341-2980 e 3207-8241.