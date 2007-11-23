Ivete Sangalo comanda o Parafolia

Neste final de semana, Belém do Pará se transforma na capital oficial do Axé. Dias 23, 24 e 25, as maiores estrelas baianas comandam a festa no novo espaço do Parafolia - que completa 13 anos.

A grande sensação é Ivete Sangalo, que abrilhantará o festival ao lado no namorado, o sérvio Andrija. Babado Novo, Chiclete com Banana, Asa de Águia e Timbalada também ferverão a moçada do alto de seus poderosos trios elétricos.

Nos camarotes o DJ Zé Pedro, Kasino e Nosso Tom comandam o point Vivo na Boa.

Entre os foliões famosos estarão Max Fercondini, Samara Felipo, Luciana Coutinho e Nelson Freitas.