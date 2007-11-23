Ivete Sangalo comanda o Parafolia

Neste final de semana, Belém do Pará se transforma na capital oficial do Axé. Dias 23, 24 e 25, as maiores estrelas baianas comandam a festa no novo espaço do Parafolia - que completa 13 anos.
A grande sensação é Ivete Sangalo, que abrilhantará o festival ao lado no namorado, o sérvio Andrija. Babado Novo, Chiclete com Banana, Asa de Águia e Timbalada também ferverão a moçada do alto de seus poderosos trios elétricos.
Nos camarotes o DJ Zé Pedro, Kasino e Nosso Tom comandam o point Vivo na Boa.
Entre os foliões famosos estarão Max Fercondini, Samara Felipo, Luciana Coutinho e Nelson Freitas.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
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