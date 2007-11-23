Mães que tomam leite de vaca na gravidez têm bebês maiores

As demandas nutricionais, durante o período de gestação, são um pouco maiores que as verificadas em mulheres não grávidas. Existe uma relação entre o aumento do consumo de alimentos na gravidez e o peso fetal ao nascer. É importante que a mulher grávida apresente uma dieta diversificada, rica em frutas e legumes, de forma a garantir os minerais, vitaminas e nutrientes essenciais para o adequado crescimento e desenvolvimento do bebê.

O leite de vaca possui em sua composição elementos relacionados ao estímulo do crescimento fetal, segundo esclarecem investigadores que publicaram uma pesquisa na revista American Journal of Clinical Nutrition. O objetivo do estudo foi avaliar se a ingestão de leite de vaca, durante a gravidez, estaria associada a um maior tamanho do bebê ao nascimento. Foram incluídas na análise 50.117 gestantes, durante um tempo de 6 anos de levantamento de dados.

Os resultados apresentados demonstraram que a média diária de leite, consumida pelas participantes, foi de 3,1 copos. A ingestão freqüente desta bebida, na gravidez, relacionou-se diretamente com a incidência de fetos grandes para a idade gestacional, bem como com elevação do peso do bebê ao nascimento. As grávidas, que ingeriam 6 ou mais copos de leite de vaca diariamente, tiveram bebês com peso 1,59 vezes superior em comparação aos bebês de mães que não consumiram a bebida, durante a gestação.

O consumo de leite de vaca durante a gravidez está, portanto, associado a um aumento do tamanho e peso do bebê.