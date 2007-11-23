Saiba o que vai acontecer nas novelas desta sexta

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras
Malhação (Globo, 17h)
Daisy descobre que Gustavo foi à festa para encontrar Angelina e o coloca de castigo. Conceição pergunta a Béatrice sobre os fundadores do colégio e descobre que a ex-mulher de Félix faleceu. Joaquim revela a Gustavo e Daisy que voltou a se entender com Félix. Angelina desconfia que Raiden goste de Chiara. Chiara recebe uma mensagem de Fausto Calisto em seu blog e as imagens começam a ficar sombrias. Falta luz no colégio. Gustavo sai de casa escondido. Débora tem um pesadelo com o incêndio. Angelina se oferece para pegar um chá para acalmá-la. Chiara a acompanha. Félix avisa Béatrice sobre um jantar de negócios tarde da noite. Angelina se perde de Chiara. Chiara segue um assobio, se assusta com o que vê e grita. Os meninos do dormitório pensam em uma forma de se divertir. Angelina acode Chiara. Angelina e Chiara se deparam com um boneco do Calisto e saem correndo. Dionísia e Capitão acordam e colocam ordem no dormitório. Daisy descobre que Gustavo fugiu. Dionísia estranha a ausência de Chiara e Angelina. As duas se assustam com um vulto, que parte para cima delas.
Desejo Proibido (Globo, 18h)
Miguel empalidece quando Henrique pede a mão de Laura a Chico Fernandes. Laura espera que Miguel diga algo, mas ele permanece calado. Laura aceita o pedido de casamento. Ana conta para Escobar que Chico a trancou porque ela não se sente bem ao lado do marido. Os dois se beijam. Germano vê e conta para Cândida. Guará observa Purezinha entrar na casa de Trajano. Purezinha vai até lá para conversar com Maria Augusta. Alcebíades pergunta a Purezinha o que Trajano queria com ela. A quituteira explica que o delegado queria apenas uma ajuda com sua filha mais nova. Belinda fica desconfiada quando Brasil devolve a tuba de Galileu. Cândida diz a Ana que ela precisa sair de Passaperto ou contará para Chico tudo sobre seu relacionamento com Escobar. Cândida exige que Ana abandone a casa no mesmo dia.
Sete Pecados (Globo, 19h)
Daniela aconselha Beatriz a dar mais valor a Dante. Beatriz está confiante de que voltará a ser rica assim que encontrar seu avô. Néia exige que Marcelo devolva seu dinheiro e ele lhe entrega um cheque. Anselmo se oferece para depositar o cheque de Néia. Valéria paquera um homem acompanhado e arruma confusão no bar. Edu tenta defender a mãe, mas acaba se machucando. Gabriel sugere que Custódia seja contra algo que Adriano preze muito para conseguir afastá-lo dela. Custódia pede a Adriano que tire sua barbicha, deixando-o irritado. Anselmo faz suas malas e foge com o cheque de Néia. Rebeca não se conforma com o casamento de Ariel e Eliete. Leonardo comemora a liberdade para namorar Irene novamente. Nalah compra uma mesa no antiquário e convida Rodolfo para sair. Rodolfo suborna Tamires para acabar com o romance de Elvira e Régis. Valéria pede ajuda a Vicente e Miriam para se livrar do alcoolismo. Sandro quer saber sobre o segredo de Gina. Maura alerta a sobrinha que se seu segredo for revelado, ninguém mais irá falar com ela. Vitor aconselha Adriano a surpreender Custódia com sua tatuagem para conquistá-la de uma vez.
Duas Caras (Globo, 21h)
Branca erra a senha, o que deixa o assaltante irritado. Evilásio e seus companheiros chegam ao posto. Juvenal avisa Oswaldo que chegou a hora de agir. Feliz rende os assaltantes no carro. Ferraço e Sílvia avistam Branca. Ezequiel mostra a Ferraço que Juvenal está no posto. Juvenal enfrenta o assaltante que está com Branca. Evilásio tira Branca do posto. Sílvia abraça a mãe. Evilásio aconselha Juvenal a entregar os bandidos para a polícia. Juvenal comenta como ele e Ferraço se encontram sempre. Ferraço diz que tem planos para o terreno do lado da Portelinha. Branca agradece a Juvenal e deixa seu cartão com ele. Barreto insiste que Branca dê queixa e se irrita ao saber que Juvenal a salvou. Benoliel se declara para Fernanda e ela diz que vai se casar com ele. Juvenal dorme no banco traseiro do carro. Guigui o beija. Solange observa a cena. Ferraço beija Sílvia e a pede em casamento na manhã seguinte. Amélia insiste para Zé se encontrar com Mariozinho. Célia e Clarissa se mudam. Barreto se irrita quando Lenir conta que Evilásio está na porta aguardando Júlia de moto. Júlia e Evilásio se beijam e partem. Barreto olha a cena com raiva.
Amor e Intrigas (Record, 20h30)
Bruno fica irritado com Silvia, pois ela fala que não está no clima de fazer nada com ele. Petrônio olha para uma foto de Hugo e diz que precisa se livrar dele. Jacira conta para Valquíria que encontrou Alice na rua e avisa que ela está morando na pensão. Neide entra na sala de Felipe para falar com Paulo, mas disfarça e o deixa irritado. Daniel diz para Dorotéia que está pensando em ir para Mauá passar uns dias com Débora. Marcos pratica kite-surf na praia. Paulo discute com Neide e ela fica péssima. Kiko chega, percebe que Neide não está bem e a convida para almoçar. Christina liga para Marcos e ele mente para dizendo estar no trabalho. Anselmo deixa o paletó na recepção da pensão e Petrônio aproveita para roubar o dinheiro de sua carteira. Felipe liga para Alice e eles combinam um jantar. Marília empresta dinheiro para Marcos sair e Camilo diz estar preocupado com o futuro do filho. Petrônio liga para Débora, diz estar com saudades e ela o convida para sua pousada em Mauá. Rafaela chega de surpresa ao apartamento de Valquíria e a convida para ir à casa de Alexandra. As duas saem e Valquíria deixa Jacira trancada no banheiro. Alexandra fala mal de Alice e Valquíria adora. Felipe fala de seu pai para Alice e fica triste. Ele a convida para passar um fim de semana em Búzios e os dois se beijam. Anselmo pega a carteira para pagar a conta no restaurante de Camilo e fica surpreso ao ver que seu dinheiro sumiu. Valquíria chega em casa e abre a porta do banheiro para Jacira. Ela grita com Valquíria, que ri muito. Gustavo fica encantando com Christina. Petrônio, sentado na calçada, é surpreendido pela chegada de Jurandir, que o ameaça. Petrônio tenta acalmá-lo e diz que precisa de mais um serviço dele. Ele conta para Jurandir que está fingindo ser Kiko e diz que precisa se livrar de Hugo. Petrônio liga para Valquíria e os dois combinam de se encontrar. Jacira ouve a conversa e manda Valquíria abrir o olho.
Caminhos do Coração (Record, 22h)
Maria fica preocupada com Marcelo e Beto diz que ele vai ficar bem e que os dois irão ajudá-la. Os policiais chegam à praia e Taveira diz para Dino que desta vez Maria não irá escapar já que ele está determinado a prendê-la. Marcelo tenta falar com Beto, mas não consegue e é surpreendido com a chegada de Pedreira, que ouve tudo e o acusa de ser cúmplice de Maria. Dalva espera por Tati na porta no colégio, enquanto Eric e Ramon observam dentro do carro. Janete, Lucas e Toni chegam e procuram os bandidos, que ficam tensos. Cassandra fica preocupada com os filhos e decide ligar para a polícia. Na delegacia, Ernesto anota os dados da denúncia feita por ela e manda a polícia ir para o colégio. Rodrigo diz para Célia que não irá desistir de ficar com ela. Júlia diz para Beatriz que está preocupada com o bebê Cris e que irá mandá-lo para ilha. Janete tenta ter uma visão dos bandidos, mas consegue ver apenas que eles estão em algum carro. Felipe discute com Bianca e diz não acreditar que ela esteja grávida dele. Júlia avisa para Marli que Cris será levado para ilha e o bebê fala que não quer ir, para surpresa delas. Teófilo anda pela mata e percebe que está sendo seguido, quando de repente se depara com Metamorfo, um mutante que tem o poder de ficar invisível, além de se transformar em outra pessoa e imitar sua voz. Metamorfo se transforma em Teófilo, que fica muito assustado e pede para o mutante tirá-lo da ilha. Rosana aparece com marcas da mordida de Vlado no pescoço e o mutante diz que ela irá ser sua comida. Ela fica apavorada e grita ao perceber que Vlado irá mordê-la de novo. Aquiles e Ágata decidem ir para ilha procurar os pais. Grazi descobre que não está grávida e pergunta para Gúdi se ele irá casar com ela mesmo assim, deixando-o confuso. Juanita descobre que Eric mentiu seu nome para ela. Tati sai do colégio e corre em direção a Dalva, quando Eric aponta a arma para ela. Beto se declara para Maria.
Amigas e Rivais (SBT, 20h45)
Na agência de atores Olívia e Maria encontram Miguel como candidato a uma vaga de ator. Elas o escolhem para ser o pai falso de Maria. Yolanda, Juca e Gardenia fazem várias reivindicações ao Mocho em troca de ficarem calados sobre as fotos que comprometem sua masculinidade. Mara fica com pena do menino abandonado, o Zequinha, e o leva para casa. Rosana descobre que está fazendo tratamento de fertilização na mesma clínica que Andreia, irmã de Laura, freqüenta. Por sua vez, Andreia conta para Laura que a recepcionista da clínica entregou que Rosana está fazendo tratamento para engravidar. Laura não acredita. Miguel e Nicole se encontram na mansão aonde ela trabalha. Olívia e Maria explicam para Nicole que Miguel será o ator que vai fingir ser o pai milionário de Maria para impressionar o fazendeiro Juquinha. Miguel percebe que entrou numa encrenca.
Dance Dance Dance (Band, 20h15)
Sofia se assusta com atitude de Paulo que pede uma chance. Suzy diz para Rafael que não encontrou foto nenhuma, mas diz que se encontrar o avisa. Dr. Wagner conversa com Eva, que conta sua história. Ele diz que irá ajudá-la. Lúcio pede ajuda de Bernstein para fazer Leonor desistir da Fundação, dando o cargo de diretor a ele. Maria sai do clube e vai até o carro que a aguarda para levá-la ao cliente especial. Eles são seguidos por Antonio. Ao chegar, Maria descobre que o cliente é Estéfano, e vai embora, deixando-o perplexo com sua atitude. Araci recebe carta anônima com ameaça na pensão. Leonor abre vaga para ajudante e deixa Alandelon contratar Celeste. Eles providenciam tudo o mais rápido possível. Tomás vai até Rafael e insinua que Sofia está namorando com Christian e que ele podia tê-la como amante. Rafael fica furioso e sai. Bruno vai até Marta para se declarar, mas Klaus os interrompe e eles disfarçam. Rebeca pede para uma ex-dançarina do Glam dar aulas de lap-dance para Sofia. Bob vai com Nadira a casa de Christian para conhecer suas músicas. Christian mostra interesse pelo professor. Leonor e Eva flagram Sheila dançando funk nos corredores da FVM. Vilma diz a Lúcio que encontrou provas de desvio das doações da Ecotelecom.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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