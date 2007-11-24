Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:23

Buscar

Últimas notícias
X

Alcione comemora aniversário com feijoada

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 24/11/2007 às 19:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Alcione completou 60 anos no último dia 21. Segundo a assessoria da cantora, no entanto, a festa está marcada para o próximo domingo (25), no Rio de Janeiro. A 'Marrom' vai receber os amigos para uma feijoada, no Centro Cultural Cartola, a partir das 16h.


Ainda de acordo com a assessoria, Alcione tem andado com a agenda lotadíssima, por conta de seus próximos compromissos profissionais. Para quem não sabe, ela já foi confirmada no especial de fim de ano de Roberto Carlos, que será gravado no Rio de Janeiro, no próximo dia 1º.


No sábado, dia 24, a Marrom estará em Belo Horizonte e nos dias 4 e 5 de dezembro, participará do Projeto Som às 7, no Sesc Ginástico, com um show acústico (ela e o pianista Alexandre Menezes, também diretor musical de seus espetáculos).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo