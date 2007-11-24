Alcione comemora aniversário com feijoada

Alcione completou 60 anos no último dia 21. Segundo a assessoria da cantora, no entanto, a festa está marcada para o próximo domingo (25), no Rio de Janeiro. A 'Marrom' vai receber os amigos para uma feijoada, no Centro Cultural Cartola, a partir das 16h.

Ainda de acordo com a assessoria, Alcione tem andado com a agenda lotadíssima, por conta de seus próximos compromissos profissionais. Para quem não sabe, ela já foi confirmada no especial de fim de ano de Roberto Carlos, que será gravado no Rio de Janeiro, no próximo dia 1º.

No sábado, dia 24, a Marrom estará em Belo Horizonte e nos dias 4 e 5 de dezembro, participará do Projeto Som às 7, no Sesc Ginástico, com um show acústico (ela e o pianista Alexandre Menezes, também diretor musical de seus espetáculos).