Britney Spears tenta comprar apartamento de Gisele Bündchen

Britney Spears está negociando a compra de um apartamento em Nova Iorque, que pertenceu à modelo brasileira Gisele Bündchen.
A artista tem a intenção de passar um tempo na Big Apple para cuidar mais de sua carreira, e ficar longe das festas de Los Angeles.
Spears só está esperando conseguir um acordo com seu ex- marido Kevin Federline sobre a custódia de seus filhos para se mudar a Nova Iorque com os meninos.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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