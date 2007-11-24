Britney Spears tenta comprar apartamento de Gisele Bündchen

Britney Spears está negociando a compra de um apartamento em Nova Iorque, que pertenceu à modelo brasileira Gisele Bündchen.

A artista tem a intenção de passar um tempo na Big Apple para cuidar mais de sua carreira, e ficar longe das festas de Los Angeles.

Spears só está esperando conseguir um acordo com seu ex- marido Kevin Federline sobre a custódia de seus filhos para se mudar a Nova Iorque com os meninos.