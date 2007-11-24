Dependendo da dose, maconha pode aumentar ou reduzir a dor, diz estudo

Um estudo da Universidade da Califórnia sugere que fumar uma quantidade moderada de maconha pode aliviar dores, mas fumar altas doses, ao contrário, aumenta a dor.
Segundo os pesquisadores, estudos anteriores sugerem que fumar maconha aumenta a dor, mas esse novo estudo - primeiro a usar um método de "resposta à dose" - mostra que a droga pode ter um efeito terapêutico se usada em quantidades moderadas e com acompanhamento de um especialista.
Eles alertam, no entanto, para os efeitos nocivos da droga. Os autores avaliaram os efeitos de doses variadas em voluntários saudáveis com dor induzida por injeção de capsaicina. E, 45 minutos após a exposição, aqueles que fumaram doses médias tiveram redução na dor, enquanto que, naqueles que consumiram altas doses, a dor aumentou. Mais estudos são necessários.
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