Doente, Priscila Fantin passa mal em exibição de filme no Cine Festival, em Búzios

A atriz Priscila Fantin foi conferir a exibição do filme Meu Nome Não é Johnny, que tem Selton Mello, Cleo Pires e Rafaela Mandelli no elenco, na noite desta sexta-feira (23), em Búzios, mas passou mal.
No cinema, ela se sentou ao lado de Reynaldo Gianecchini e começou a se queixar com o amigo.
Já doente, a moça, que usava um vestido curto sem mangas, não agüentou continuar no local e foi embora se protegendo com uma espécie de echarpe.
Justiça
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Eventos climáticos
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Prejuízo
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