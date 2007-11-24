Doente, Priscila Fantin passa mal em exibição de filme no Cine Festival, em Búzios

A atriz Priscila Fantin foi conferir a exibição do filme Meu Nome Não é Johnny, que tem Selton Mello, Cleo Pires e Rafaela Mandelli no elenco, na noite desta sexta-feira (23), em Búzios, mas passou mal.

No cinema, ela se sentou ao lado de Reynaldo Gianecchini e começou a se queixar com o amigo.

Já doente, a moça, que usava um vestido curto sem mangas, não agüentou continuar no local e foi embora se protegendo com uma espécie de echarpe.