Garotas obesas são mais propensas à depressão na idade adulta

Garotas adolescentes obesas podem ser mais propensas do que as mais magras a desenvolver depressão ou problemas de ansiedade quando adultas, segundo um estudo da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Apesar da pesquisa não deixar claras as razões, baseados também em outro estudo, os autores acreditam que o estigma e as piadinhas dos colegas podem cumprir um papel importante em alguns casos.

Na pesquisa, os autores acompanharam, por 20 anos, cerca de 800 crianças e adolescentes. E observaram que as garotas obesas tinham quatro vezes maior risco de depressão clínica um problemas de ansiedade na idade adulta. Isso não foi observado entre os garotos, segundo eles, porque a mulher está sob maior pressão para ser magra e tendem a ser mais insatisfeitas com o corpo.