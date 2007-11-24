Garotas obesas são mais propensas à depressão na idade adulta

Garotas adolescentes obesas podem ser mais propensas do que as mais magras a desenvolver depressão ou problemas de ansiedade quando adultas, segundo um estudo da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Apesar da pesquisa não deixar claras as razões, baseados também em outro estudo, os autores acreditam que o estigma e as piadinhas dos colegas podem cumprir um papel importante em alguns casos.
Na pesquisa, os autores acompanharam, por 20 anos, cerca de 800 crianças e adolescentes. E observaram que as garotas obesas tinham quatro vezes maior risco de depressão clínica um problemas de ansiedade na idade adulta. Isso não foi observado entre os garotos, segundo eles, porque a mulher está sob maior pressão para ser magra e tendem a ser mais insatisfeitas com o corpo.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS