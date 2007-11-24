Saiba o que vai acontecer nas novelas deste sábado

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Belinda diz a Brasil que desconfia que Galileu possa estar se encontrando com Purezinha. Ana pede que Laura jamais duvide do amor que sente por ela. Purezinha escreve para Madalena pedindo que ela vá morar em Passaperto para cuidar das filhas de Trajano. Belinda manda Brasil vigiar Purezinha, enquanto ela fica de olho em Galileu. Laura diz a Miguel que, se ele declarar que a ama, ela joga a aliança de noivado fora. Decepcionada com a reação dele, ela avisa que só vai participar da pesquisa quando Henrique estiver junto. A população se reúne na praça e Viriato anuncia que vai desviar o curso do Rio para que possam ter a ponte e a gruta. Cândida acha que não é possível, mas Henrique teme pelo seu projeto de pesquisa e pela sua candidatura. Viriato garante à família que mentiu sobre o desvio do rio só para ganhar tempo. Inácio fica revoltado com o anúncio de Viriato Laura não gosta do comportamento de Henrique na gruta. Ana pede que Tonha avise Escobar que ela o está esperando em Desemboque. Iraci diz a Chico que Ana foi embora. Ela sai pela mata, cai e fica desacordada dentro de uma canoa.

Sete Pecados (Globo, 19h)

Beatriz convida Rebeca e Corina para ir à casa de Dante. Beatriz não consegue fazer com que Corina revele o nome de seu avô. Edu revela a Miriam que Vicente o convenceu a largar a bebida e ajudar Valéria a se livrar do alcoolismo. Miriam orienta Edu a freqüentar um grupo de ajuda com a mãe. Vicente pede Miriam em casamento. Eliete e Ariel distribuem os convites do casamento. Aquiles não se conforma com o casamento de Eliete. Daniela fica arrasada ao saber que Anselmo foi embora. Corina se sente pressionada a revelar o nome do pai de Rebeca. Beatriz pede a ajuda de Custódia para separar Flávio de Clarice. Ela quer que o pai se decepcione com a doceira. Rodolfo pede a Elvira para voltar com ele. Miriam e Vicente contam a Benta que decidiram se casar. Simone fica irritada e denuncia Miriam por maus tratos no juizado. O promotor pede à assistente social que verifique se Benta está com ferimentos. Adriano convence Custódia a acompanhá-lo no casamento de Ariel e Eliete. Juju passa mal e sugere que Romeu vá ao casamento com Otília. Joílson, Carlão e Peninha observam Otília com Romeu. Adriano beija Custódia. Isabel e Laerte prendem o vestido de Beatriz com taxinhas na igreja. Corina promete revelar o nome do pai de Rebeca durante a festa de casamento.

Duas Caras (Globo, 21h)

Um policial tira um papel do bolso e confere a placa da moto, quando Júlia e Evilásio passam. Gabriel implora que Eva desista da idéia de levar turistas à Portelinha. Waterloo comenta com Ronildo que Ferraço já tem uma nova mulher. Débora aceita trabalhar na uisqueria. Ferraço admira Sílvia, enquanto ela nada na piscina. Juvenal acorda no carro e vê uma multidão em volta. Solange diz que pensou em acordá-lo, mas Guigui não deixou. Juvenal liga para Branca e garante que nada de mal lhe acontecerá. Amélia deixa Zé na porta da gravadora, mas ele acaba não subindo e vai para um botequim. Claudius comenta com Ítalo que vai ajudar Maria Paula a encontrar Adalberto, porque não quer dividi-la com uma obsessão. Juvenal compra o restaurante e comemora com Bernardinho e Guigui. Lucimar conta para Amara a novidade. Bernardinho manda Dália se recuperar logo para ajudá-lo. Heriberto fofoca com os professores que Branca estava de braço dado com um homem mal encarado na noite anterior. Célia se impõe quando uma aluna comenta que ela é muito velha para estudar. Branca se irrita ao saber do pedido de casamento feito por Ferraço. Sílvia diz que vai pensar. Ferraço insiste com Barreto que seu negócio com os chineses deve ser segredo. Juvenal se recusa a dar entrevista para o documentário. Geraldo sai do coma. Dorgival ouve Alzira dizer a Jojô que seu marido tem um sopro no coração e pode morrer a qualquer momento. Juvenal promete a Jojô que estará na platéia para ver o show da Outra.

Amor e Intrigas (Record, 20h30)

Fabíola conta para Pedro que Antônia gosta dele e ele fica surpreso. Silvia vai a agência falar com Mário, mas não o encontra. Dorotéia acaricia um retrato com a foto de Camilo e o beija com carinho. Silvia vai ao apartamento de Mário, tenta beijá-lo e diz que o ama. Ele tenta resistir, mas os dois acabam se beijando. Mário fica irritado e manda Silvia ir embora. Neide chama Paulo para jantar, mas ele diz que não pode e ela fica decepcionada. Bruno entra num bar e conhece uma garota de programa. Felipe diz para Paulo que está apaixonado por Alice. Dorotéia escuta a conversa, preocupada. Silvia liga para Bruno, mas ele está num motel e ignora sua ligação. Petrônio assusta Hugo e ele sai correndo, apavorado. Kiko está num bar com Neide, quando vê Petrônio, que sai correndo. Kiko tenta alcançá-lo, mas Petrônio consegue escapar. Hugo tem um pesadelo e Celeste tenta acalmá-lo. Bruno chega em casa bêbado e trata Silvia com desprezo. Petrônio e Valquíria caminham na praia e se agarram com paixão. Pedro convida Antônia para sair, deixando-a feliz. Felipe e Alice viajam para Búzios e ficam em clima de romance. Petrônio chega à pousada de Débora, que fica encantada com ele. Eles assistem um show. Débora o chama para seu quarto, os dois se beijam e passam a noite juntos. Antônia e Pedro vão a uma peça de teatro e depois ela o convida para jantar. Ele pede para os dois saírem outro dia e Antônia fica decepcionada. Petrônio rouba o relógio de um hóspede da pousada. Dorotéia liga para Alexandra e diz que elas precisam planejar uma maneira de separar Felipe e Alice. Silvia, arrasada, arruma as malas e diz para Bruno que irá embora. Ele tenta acalmá-la. Felipe chega em casa, no momento em que Dorotéia e Alexandra conversam sobre o plano para separá-lo de Alice. Felipe cumprimenta as duas e sai, deixando-as furiosas. Dorotéia diz para Alexandra que planeja um assalto.

Caminhos do Coração (Record, 22h)

Eric mira em Tati, mas Dalva entra na frente e ele não atira. Janete, Lucas e Toni andam logo atrás das duas e tentam achar os bandidos. Ângela, Clara e Érica caminham em direção à estufa e levam um susto ao encontrar Noé lá dentro. Ele diz que precisa de um trabalho, mas Érica o manda ir embora e fica desconfiada. Guiga e Vavá andam pelas ruas para tentar achar Altina. Eles encontram um cartaz com a foto de Vavá e ele fica muito emocionado. Maria diz para Beto que está apaixonada por Marcelo e ele fica sem graça. Beto recebe uma mensagem avisando que Taveira rastreou seu carro e fica desesperado. Ele e Maria correm e escondem-se numa canoa ancorada na areia e cobrem-se com uma lona. Tati chega em frente ao carro e se prepara para entrar, no momento em que Eric atira. Toni consegue pegar Tati no colo e ela grita, muito assustada. A polícia chega e vai atrás do carro de Eric e Ramon, que fogem. Toni, Lucas e Janete ficam felizes por terem conseguido salvar Tati. Taveira e Dino chegam à praia e se aproximam da canoa onde Maria e Beto estão escondidos. Juanita descobre que Eric mentiu para ela. Fernando fala mal do pessoal do circo e Marisa discute com ele. Gúdi diz para Grazi que quer casar com ela. Altina e Pachola discutem e ele começa a ficar nervoso, deixando-a assustada. Guiga liga para Altina e avisa que Vavá está com ele. Ela fala com Vavá por telefone e os dois ficam emocionados. Rodrigo avisa para Célia que irá terminar com Amália para ficar com ela. Bianca diz para Felipe e Perpétua que se comunica por telepatia com seu filho, para surpresa dos dois. Metaformo pede para Teófilo tirá-lo da ilha, mas ele diz que não pode fazer nada. O mutante fica furioso e começa a bater em Teófilo, que fica sem reação. Taveira e Dino encontram Beto e perguntam por Maria, no momento em que ela aproveita para fugir. Os policiais vêem Maria correndo, pegam o carro e vão atrás dela. Eles conseguem alcançar Maria. Taveira sai do carro, apontando a arma para ela.

Amigas e Rivais (SBT, 20h45)

Mara sonha que está grávida de Manoel. Zequinha foge da casa de Mara. Beto contrata Rafael como Office-Boy. Ao jogar xadrez com Roberto Delaor, padre Emiliano diz que está passando por problemas pessoais. Roberto desconfia que se trata de Monica. Nídia, mãe de Ulisses diz que vai morar com a irmã e deixar a casa para Ulisses e Olívia. Dr. Roberto vai a financeira e conhece o novo funcionário, Rafael. Dr. Roberto fala ao filho Beto que vai voltar a trabalhar. Rosana tenta atropelar Laura, mas Ulisses a salva. Juca começa dar aulas de "anti-etiqueta" a Manoel. Carlota dá aulas de refinamentos para Miguel. Susana Villar prepara uma cilada para o dia do casamento de Olívia e para isso, usa Gardenia e equipe do salão.

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras.